Laporta, sobre el fichaje de Nico Williams: "Como no tenemos nada que esconder, que nos fiscalicen"

El FC Barcelona sigue haciendo caso omiso a los movimientos que está realizando el Athletic de Bilbao para torpedear el fichaje de Nico Williams, previo pago de su cláusula de rescisión. El club catalán tiene clara su línea de trabajo y no se desviará al respecto: el delantero pamplonés es el objetivo prioritario para reforzar la delantera de la próxima temporada y así seguirá siendo.

El presidente Joan Laporta se mostró muy tranquilo ante los medios de comunicación cuando fue preguntado por Nico Williams en el marco de la Koeman Cup by Fundación Sportium, celebrada en Sant Esteve de Sesrovires. "Cada uno haga lo que crea que tiene que hacer. Nosotros estamos haciendo lo que tiene que hacer el Barça a la hora de aprovechar oportunidades que hay en el mercado y siguiendo lo que nos dicen nuestro director de fútbol y nuestro técnico. Yo ya no tengo nada más que decir respecto al Athletic, que hagan lo que tengan que hacer. Yo respeto lo que hacen, como espero que yo respete lo que hacemos nosotros", dijo.

El máximo mandatario del club culé también se refirió a LaLiga en toda esta operación. "Lo que hace el Barça, concierne al Barça y la Liga es sabedora de que las cuentas de los clubes tienen un grado de confidencialidad importante. Estamos dando cumplimiento a todos los requisitos que nos exige LaLiga y al 'fair play' para poder aprovechar oportunidades del mercado".

Laporta, preparado en el torneo de gol de Sant Esteve de Sesrovires / Javi Ferrándiz

Laporta también fue preguntado si la semana que viene el Barça podría afrontar el pago de la cláusula de rescisión de Nico Williams, estipulada en 58 millones de euros más IPC (62 'kilos'). "El Barça está preparado para, si una oportunidad del mercado conlleva el pagar una cláusula, hacer lo que corresponda", fue su tajante respuesta. Y añadió al respecto de la persecución que recibe el FC Barcelona: "Como no tenemos nada que esconder a nosotros que nos fiscalicen, no hay problema, pero sí queremos que todo mundo se trate entonces por el mismo rasero que decís. No nos sentimos ni perjudicados ni perseguidos. Nosotros a lo nuestro", concluyó.

Confianza en Rafael Louzán

La Cúpula del Comité Técnico de Árbitros, encabezada por Medina Cantalejo, fue cesada este jueves. Una decisión que complació al Real Madrid y la posible sustituta podría ser Yolanda Parga, encargada del arbitraje en el fútbol femenino y pareja del delegado del Real Madrid, Megía Dávila.

Laporta fue cuestionado por este asunto y contestó que "no nos preocupan los cambios en la Federación, tenemos plena confianza en el presidente Rafael Louzán, hará las cosas como se deben hacer, ya hace tiempo que se hablaba de estos cambios, de una renovación. No conozco los motivos a fondo, más o menos los ha expresado el presidente que los tenía en la cabeza".

El presidente insistió en que "tenemos siempre confianza en el estamento arbitral. Se hará una sociedad que gestionará el tema de los árbitros, supongo que nos citarán y contarán con la opinión de los clubes".

Los árbitros han sufrido muchas presiones en la última campaña por parte del conjunto blanco, pero Joan Laporta no les dio importancia: "Los vídeos del Real Madrid Televisión no me importan".