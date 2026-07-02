Así está la clasificación de máximos goleadores y la Bota de Oro del Mundial 2026: Oyarzabal entre de lleno en la pelea

El Mundial 2026 está a punto de cerrar los dieciseisavos de final, y la carrera por ser el máximo goleador del torneo ha adquirido un ritmo frenético. A falta de pocos partidos por disputarse, los principales aspirantes al galardón ya han dado un paso al frente en una cita que apunta a romper varios registros históricos en materia anotadora.

La primera posición de esta prestigiosa clasificación pertenece a un Leo Messi al que no parece afectar el paso del tiempo. Con 39 años recién cumplidos, el astro argentino ya ha celebrado 6 goles en los tres primeros compromisos para situarse como máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, y se espera que pueda seguir ampliando su registro en la eliminatoria contra Cabo Verde. Aunque Mbappé le igualó los seis tantos con su doblete ante Suecia.

Por detrás del argentino y el francés se encuentra Erling Haaland, que tras ver puerta ante Costa de Marfil eleva su contador particular hasta los 5 tantos. Con las mismas unidades está Harry Kane, con doblete contra el Congo. Más atrás tenemos a Dembélé, Vinicius y Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad es el futbolista nacional con mejores registros hasta la fecha, que hace valer los dos goles que se apuntó ante Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos y el doblete conseguido contra Austria en las rondas eliminatorias.

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Leo Messi, máximo goleador del Mundial / Europa Press

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026?

Lionel Messi (Argentina): 6 goles Kylian Mbappé (Francia): 6 goles Erling Haaland (Noruega): 5 goles Harry Kane (Inglaterra): 5 goles Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles Vinicius Junior (Brasil): 4 goles Mikel Oyarzabal (España): 4 goles Deniz Undav (Alemania): 3 goles Jonathan David (Canadá): 3 goles Matheus Cunha (Brasil): 3 goles Johan Manzambi (Suiza): 3 goles Ismael Saibari (Marruecos): 3 goles Brian Brobbey (Países Bajos): 3 goles Elijah Just (Nueva Zelanda): 3 goles Cody Gakpo (Países Bajos): 3 goles Quiñones (México): 3 goles Balogun (Estados Unidos): 3 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada partido.