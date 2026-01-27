Marta Molina, doctora en traumatología: "Cada corredor tiene una biomecánica diferente"

Si terminar una maratón ya es un reto monumental, imagina hacerlo sin la comodidad y el soporte de un buen calzado. Por ello, la doctora Marta Molina, traumatóloga del Hospital Vithas Valencia Consuelo, compartió varias recomendaciones sobre cómo elegir el calzado adecuado, cuándo es necesario reemplazarlo y otros aspectos importantes relacionados con su uso.

La especialista dejó claro que "el entusiasmo por correr es fantástico, pero a veces nos hace olvidar que el cuerpo necesita tiempo para adaptarse", dejando claro que muchas personas se olvidan de este factor.

Por otro lado, compartió cuáles son las lesiones más frecuentes que observan en consulta: "Son tendinopatías del Aquiles, sobrecargas en gemelos, fascitis plantar o molestias en rodilla y cadera derivadas del exceso de entrenamiento o de un calzado inadecuado".

La experta en traumatología recomendó no estrenar unas bambas el día de la carrera. Además, señaló que una posibilidad sería acudir a un estudio de pisada previo, ya que "cada corredor tiene una biomecánica diferente. Detectar desequilibrios o una mala técnica de apoyo puede evitar lesiones futuras".

Es clave ir revisando el desgaste del calzado y confesó que hay que cambiarlo cuando haya superado más de los 700 kilómetros de uso.

Asimismo, reconoció que aguantar una maratón no es solo una cuestión física, sino que el aspecto mental también es clave: "Juega un papel fundamental", especialmente en los kilómetros finales, cuando aparece el cansancio. Por ello, es esencial mantener la concentración y escuchar al cuerpo.

Sevilla resiste a la lluvia y vuelve a volcarse con su Medio Maratón / Archivo

"El entrenamiento debe ser progresivo. Aumentar bruscamente la distancia o la intensidad en noviembre puede pasar factura el día de la prueba. También es importante incluir ejercicios de fuerza para glúteos y core, que ayudan a estabilizar la pisada y reducir el impacto sobre las articulaciones", advirtió.

Las últimas recomendaciones que compartió fue que al terminar la carrera hay que aplicar hielo en zonas cargadas, hidratarse bien y descansar varios días.