David Jiménez, abogado experto en herencias: "Si tu hermano no quiere pagar los gastos de una casa heredada pero sí cobrar los beneficios puedes hacer dos cosas"

Las herencias son uno de los temas que más dolores de cabeza conllevan a todo el mundo, pues puede suponer un verdadero problema familiar si no se llega a un acuerdo para un reparto justo.

Por eso, existen expertos en el tema que publican contenido en redes sociales para ayudar a aquellas personas que se encuentren con una situación derivada de la sucesión del patrimonio.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas. / IMAGEN GENERADA POR IA

Es el caso del abogado David Jiménez, quien pone la lupa en situaciones potenciales del día a día y propone soluciones, como un hipotético caso en el que uno de los hermanos se niega a pagar los gastos de una casa heredada, pero que sí que quiere la parte proporcional de una venta.

Herencias, un potencial problema familiar

"Cuando compartes una propiedad con alguien es posible que no esté pagando el IBI, la comunidad o cualquier tipo de derrama", empieza señalando, en una situación que para muchos es una realidad. Sin embargo, a priori hay poco que hacer en este tema, ya que "por mucho que un copropietario no esté pagando sus gastos, no va a aminorar su porcentaje de propiedad".

David Jiménez, abogado experto en herencias. / ·

Sin embargo, en el caso en el que una parte tenga que hacerse cargo de los gastos de la otra, la cosa cambia. En primera instancia, Jiménez recomienda ponerse de acuerdo y pactar que en un futuro, si se genera un beneficio de una potencial venta, la persona que no haya pagado su parte recibirá menos dinero: "Se tiene que hacer por escrito y se refleja luego en la escritura", señala.

Sin embargo, recomienda hacerlo bien y con atención para evitarse problemas a la hora de justificar un mayor beneficio para una sola parte.

En el caso de que no se llegue a un acuerdo, "recomienda iniciar un procedimiento contra esa persona", pero siempre priorizando un pacto amistoso en primera instancia. "Si eso no funciona tienes que iniciar un procedimiento judicial para que finalmente acabe teniendo tu hermano una sentencia que le obligue a pagar esa cantidad", apunta.

Una herencia puede ser el origen del fin de una relación familiar, por eso esta solución solamente se debería dejar para el final. No obstante, es la única manera de conseguir quedarse con la parte proporcional de los beneficios cuando se ha generado una situación injusta en cuanto a pagos y obligaciones relacionadas con los bienes derivados de la herencia.