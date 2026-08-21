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Juan Núñez: "Estoy feliz, estoy sano y con muchas ganas de aportar mi granito"

Juan Núñez: "Estoy feliz, estoy sano y con muchas ganas de aportar mi granito"

Juan Núñez: "Estoy feliz, estoy sano y con muchas ganas de aportar mi granito" / FC BARCELONA

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Juan Núñez: "Estoy feliz, estoy sano y con muchas ganas de aportar mi granito"

FC BARCELONA

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Juan Núñez ha asistido a las instalaciones del club para realizar la revisión médica. Núñez, que iniciará su tercera temporada como azulgrana, ha hablado de sus sensaciones en declaraciones a los medios del club. "Es una temporada que afronto con mucha ilusión, tanto a nivel individual como grupal. Estoy muy feliz, sano y con ganas de aportar mi granito de arena".

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