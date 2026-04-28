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Partidos Mutua Madrid Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Sinner, Jódar y Sabalenka
Consulta el orden de juego completo del Mutua Madrid Open 2026 y los partidos programados para hoy martes 28 de abril
El Mutua Madrid Open 2026 afronta este martes 28 de abril el pistoletazo de salida de los octavos de final en categoría masculina y de los cuartos de final en categoría femenina. Algunos de los principales nombres del torneo salen a escena con el objetivo de asegurarse una plaza en las rondas finales del Masters madrileño.
Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Manolo Santana, que quedará inaugurada con el duelo entre el actual número 1 del mundo Jannik Sinner contra Cameron Norrie. En categoría femenina, el turno de la número 1 Aryna Sabalenka llegará en el primer turno nocturno.
La única representación española del día y de lo que queda de torneo será la de Rafa Jódar, que se enfrenta a Vit Kopriva en el tercer turno de la pista central. En caso de conseguir superar su próximo desafío, el de Leganés podría verse las caras con Jannik Sinner en los cuartos de final en lo que supondría el enfrentamiento más esperado de la presente edición.
¿Cuál es el orden de juego del Mutua Madrid Open hoy?
Manolo Santana Stadium
- Jannik Sinner (1) vs Cameron Norrie (19): 11:00 horas (CEST)
- Leylah Fernandez (24) vs Mirra Andreeva (9): no antes de las 13:00 horas (CEST)
- Vit Kopriva vs Rafael Jodar (WC): no antes de las 16:00 horas (CEST)
- Aryna Sabalenka (1) vs Hailey Baptiste (30): no antes de las 20:00 horas (CEST)
- Karen Khachanov (13) o Jakub Mensik (23) vs Terence Atmane o Alexander Zverev (2): a continuación
Arantxa Sánchez Stadium
- Tomas Martin Etcheverry (25) vs Arthur Fils (21): 11:00 horas (CEST)
- Jiri Lehecka (11) vs Lorenzo Musetti (6): a continuación
- Stefanos Tsitsipas vs Casper Ruud (12): a continuación
- Francisco Cerundolo (16) vs Alexander Blockx o Felix Auger-Aliassime (3): no antes de las 19:00 horas (CEST)
- Daniil Medvedev (7) o Nicolai Budkov Kjaer (Q) o Adolfo Daniel Vallejo (Q) vs Flavio Cobolli (10): a continuación
Stadium 3
- Siegemund / Zvonareva vs Sutjiadi / Tjen: 11:00 horas (CEST)
- Arevalo (5) / Pavic vs Bublik / Polmans: a continuación
- Eikeri / Gleason vs Siniakova (2) / Townsend: a continuación
- Arribage / Olivetti vs Heliovaara (3) / Patten: a continuación
- Arneodo / Vacherot vs Bhambrí / Venus: a continuación
¿Dónde ver el Mutua Madrid Open gratis por TV y online?
En España, todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mutua Madrid Open 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como con las crónicas de los principales partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.
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