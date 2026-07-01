A qué hora se reanuda el partido entre Rafa Jódar y Pablo Carreño y dónde ver Wimbledon en directo por TV y online

El desenlace del partido entre Rafa Jódar y Pablo Carreño en Wimbledon deberá esperar. Después de tres sets disputados entre ambos, el juez de silla decidió poner punto y final al duelo español en segunda ronda debido a la falta de luz, algo esperable por el horario del encuentro, pero que supone un duro contratiempo para ambos.

El partido se detuvo poco después de que Pablo Carreño se llevara la tercera manga a su favor (6-1). El asturiano se llevó la primera 6-3, pero perdió la segunda 3-6 contra el madrileño, que partía como favorito antes del duelo entre ambos. En la cuarta manga, Jódar y Carreño mantenían su saque y con 2-1 en el electrónico para Rafa, era el turno de Pablo para devolver la igualdad.

Jódar por los suelos ante Carreño / EFE

Fue entonces, en el saque de Carreño, que el juez de silla decidió poner punto y final al encuentro por falta de visibilidad. Era algo esperable por el horario del partido, pero que no deja de ser un duro contratiempo para ambos, que deberán terminar el partido de segunda ronda mañana en la Pista No.2 en un día que, a priori, debería ser de descanso para el vencedor del encuentro.

A qué hora se reanuda el partido entre Rafa Jódar y Pablo Carreño

El partido entre Rafa Jódar y Pablo Carreño de segunda ronda de Wimbledon 2026 se reanudará este jueves 2 de julio en el segundo turno de la Pista No.2. El duelo se disputará después del Taylor Fritz - Patrick Kypson, sobre las 13:30 horas (CEST).

¿Dónde ver el próximo partido de Rafa Jódar y Pablo Carreño en Wimbledon 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Rafa Jódar y Pablo Carreño en Wimbledon 2026 se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que posee los derechos de emisión del torneo.

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