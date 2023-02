Soltero de First Dates jura que no ha ligado en su vida con sus pacientes

Sonia y Álex han tenido una cita que no ha pasado de lo cordial, una verdadera pena Él era enfermero y ha jurado que nunca había ligado con ningún paciente

Sonia y Álex han tenido una cita que no ha pasado de lo cordial. A veces en First Dates las citas no salen como uno esperaba, y, aunque ambos solteros pasan un buen rato no es al final la persona con la que quieren compartir una segunda cita o la opción de tener en un futuro una relación seria. Es el día a día de este programa de citas que es el más conocido de la televisión española. Pero bueno, al menos estos dos jóvenes han tenido una velada interesante.

Cuando se han sentado en la mesa han empezado a conocerse un poco mejor. Sonia le ha visto "mentirosillo" y bueno, él ha confesado que "alguna he colado" a lo largo de su vida. Por otro lado también han hablado de sus respectivos trabajos. Aquí ha destacado Álex, ya que era enfermero. Aunque ha jurado que nunca había intentado ligar con ningún paciente. Ella por otro lado ha contado que durante una temporada fue "la borracha de su grupo".

Entre risas y preguntas se ha llegado a la decisión final. Sonia quería repetir, pero Álex le ha dado calabazas. No quería una segunda cita. Una pena. ¡Otra vez será!