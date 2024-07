Escocia pide a España que gane a Inglaterra

Las diferencias entre Escocia e Inglaterra llevaron al parlamento escocés a convocar un referendum de independencia en 2014, ya que gran parte de la población desearía se un estado independiente de Gran Bretaña. El resultado de aquel referendum reafirmó la unidad de Escocia con Gran Bretaña, ya que los partidarios de seguir juntos se impusieron con un 55,3 por ciento ante el 44,7 de los que abogaban por la secesión.

El referendum no resolvió esa división de la sociedad escocesa y la animadversación hacia los ingleses se mantiene entre los partidarios de un estado independiente. Esa rivalidad se tralada, como no podía ser de otra manera, al fútbol. Tanto es así, que el diario nacionalista escocés 'The National' pide a España en su portada de este sábado que derrote a Inglaterra en la final que se disputará este domingo en el Estadio Olímpico de Berlín (21.00 horas).

'The National' ilustra su portada con una imagen de Rodri dando un puntapié a un aficionado inglés en forma de balón con el titular 'Es hora de vengarse'. El rotativo expone las razones por las que España debería 'odiar' a los ingleses: "Cada verano llenan tus playas. Beben toda tu cerveza. Hacen un desastre en tus plazas. Ellos comen desayunos fritos todo el día en lugar de tu maravillosa comida. Se jubilan en vuestras ciudades y se aprovechan de vuestros servicios públicos. ¡Ni siquiera se molestan en aprender el idioma!"

El diario escocés expresa sin tapujos su deseo de que Inglaterra siga sin levantar una Eurocopa: "Nuestro mensaje a España: sálvanos de una victoria de Inglaterra (o nunca escucharemos el final).