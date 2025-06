Helguera relata su momento más difícil en el Madrid: "Me hicieron la vida imposible"

Iván Helguera logró grandes éxitos en su etapa en el Real Madrid. Jugó un total de 346 partidos, marcando 33 goles y ganando dos Champions League, tres ligas, una Intercontinental, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España.

Sin embargo, su etapa final en el equipo blanco no fue la soñada, tal y como ha relatado él en el podcast 'Offsider'. "Los últimos años en el Madrid fueron muy duros. Ahí ya no fue a nivel futbolístico. La directiva, el presidente sobre todo y un exjugador, que no me lo esperaba de él, que era Mijatovic, me quitan el número, me dicen que no voy a volver a jugar y me hacen mucho la vida imposible, no sé muy bien por qué", explica el exfutbolista.

"Me dicen que no voy a jugar en el Madrid y que me quieren vender. A mí me quedaban tres años de contrato todavía", afirma Helguera sobre la situación en la que se encontraba.

Sin embargo, él tenía muy claro lo que quería hacer: "Decidí que no me quería ir ni al Racing ni al Fenerbahçe. No entendía muy bien, porque acababa de ganar LaLiga. Llega Capello y dice que no juego. Entrenaba con ellos, pero cuando teníamos que hacer algún partidillo me ponía con el filial y fue muy duro".

Ivan Helguera, en su etapa en el Real Madrid / EFE

"Al Madrid le fue muy mal. Estaba Cannavaro, que no sacaba bien el balón desde atrás, pero defendía muy bien y claro, yo le venía muy bien. Capello no era tonto tampoco. Se empezó a llevar regular con la directiva y yo empiezo a jugar entre medio y abajo algo más", cuenta en el podcast.

Entonces la situación dio un cambio drástico: "Empiezo a jugar y terminé siendo el sexto que más jugó en todo el año y ganamos LaLiga. Ahí ya lo hice bien más por la rabia y las ganas que técnicamente. Sentimentalmente estaba jodido".

Sin embargo, a pesar de ser importante en el césped, su estatus en el proyecto del club no había cambiado: "El presidente no me saludaba y eso que yo estaba jugando. Querían que me fuese. Capello me dijo que le habían dicho que no me pusiera ni en los entrenamientos".

"Al siguiente año, Mijatovic me dice que le da igual que haya jugado y que me van a quitar otra vez el número y a hacerme la vida imposible. Me quería el Valencia que tenía un gran equipo y dije que no quería pasar por lo mismo. Me fui. A las reuniones ni iba, porque podía haber mucha tensión ahí", sentencia Helguera.

"Veía a Zidane y decía: 'si estuviera en su sitio, lo haría el doble de mejor'"

El exjugador del equipo blanco también hizo hincapié sobre la época de los Galácticos: "Hay muchos jugadores del Madrid que son ídolos y desde mi punto de vista no han sido tanto. Y ha habido muchos jugadores como Morientes que están infravalorados. Ronaldo, por ejemplo, ha sido el mejor jugador con el que he jugado en mi vida, pero desde mi punto de vista no hizo tanto como Morientes en el Madrid y ha sido un ídolo. Ha habido otros que han sido reconocidos sin hacer ni la mitad. Muchos de los Galácticos, por ejemplo. Muchos eran unos fenómenos, pero otros han demostrado mucho más".

"Llegaron los Galácticos y me jodieron la vida. Ya era Zidane el que lo hacía (llegar al área). A mí me toco más de central y a veces en el centro del campo, pero con otra función", añade Helguera sobre aquel momento.

"El año que llega Zidane y me ponen más de central y mediocentro me sentó muy mal, porque estaba que me salía y mi confianza era plena. Encima el primer año de Zidane no fue bueno y decía: 'si yo estuviera en el sitio de Zidane lo estaría haciendo el doble de mejor, porque tenía la confianza que a él le faltaba'. El año siguiente se salió porque tuvo confianza", concluye el exfutbolista.