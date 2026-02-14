Asier Illarramendi: “Xabi no ha sido el culpable, no se ha tenido paciencia con él”

Asier Illarramendi (Gipuzkoa, 1990) atraviesa una etapa diferente y enriquecedora en la liga de Hong Kong, donde sigue disfrutando del fútbol con la misma pasión de siempre. En la entrevista repasamos su presente lejos de casa, qué planes se imagina cuando llegue el momento de colgar las botas y cómo vive a la distancia las paralelas dinámicas de sus dos equipos en España, la Real Sociedad y el Real Madrid.

Además, Illarra sorprende al desvelar por qué la Copa del Rey conquistada con la Real no fue el momento más bonito de su carrera, dejando una reflexión sincera y muy personal. Una conversación con un jugador amable y cercano, que reconoce haber tenido una trayectoria privilegiada y que hoy conoce otra cultura.

Illarramendi, celebrando un gol con la Real Sociedad / EFE

Pregunta. ¿Qué fue lo que más te llamó para decantarte por una experiencia tan dispar a tu zona de confort?

Respuesta. Sobre todo, el míster, antes de venir aquí hablé con él. En Dallas no llegamos a un acuerdo el club y yo para poder continuar entonces, allí los tiempos van distintos, se para en invierno y, bueno, a esas alturas tuve dificultades para encontrar equipo. Es verdad que me salieron cosas, pero tampoco me convencían del todo. Tras ocho meses sin equipo, entrenando por mi cuenta me llamó Íñigo, (entrenador del Kitchee SC) estuve hablando con él acerca del proyecto, de la Liga, de la ciudad y me convenció. Fue una decisión acertadísima, estamos muy contentos aquí.

P. ¿Te ha hecho esta experiencia redescubrir algo del fútbol que en Europa quizá se pierde?

R. Disfrutar del día a día con gente nueva y vivir más fuera del campo. En la Liga Española, por ejemplo, te exigen mucho en cuanto a cuidados, alimentación, descanso, etc. Aquí estamos a otro nivel, entrenamos también todos los días, pero también aprovechas para disfrutar de otras cosas y conocer un poquito el mundo, que también me gusta.

Illarramendi en Hong Kong / Sport

P. ¿Qué es lo que más te sorprendió al llegar a Hong Kong?

R. La cultura. En Hong Kong la gente es muy, muy maja y servicial. En el día a día siempre intentan ayudarte todas las personastodas las personas. Obviamente me gustan muchas cosas más de la ciudad y del entorno, pero destacaría eso.

P. ¿Cómo te ves a todos los niveles en esta etapa de plena madurez en tu carrera?

R. A estas alturas lo más importante es sentirte bien físicamente. Al final, echando la vista atrás, han sido muchas temporadas al más alto nivel, que significa mucho desgaste. Pero, bueno, ya te digo, todos los partidos que juego he acabado bien y, sobre todo, también el día a día voy con ganas de entrenar.

Firmé una temporada, pero si estoy como ahora, me veo compitiendo un par de años más Asier Illarramendi — Jugador del Kitchee SC

Illarramendi con la camiseta del Kitchee SC / Marca

P. ¿Vas pensando en el más allá cuando te retires?

R. Mentiría si te dijera que no. Cumplo 36 años el mes que viene y cada vez la retirada está más cerca, hay que ir pensando en ello. Siempre es mejor prepararte para lo que viene y no que te llegue de golpe. Cuando era más joven, siempre decía que cuando acabara mi carrera no me veía de entrenador o con algo relacionado con el fútbol, pero cuando fui a Estados Unidos, la cabeza me hizo un clic y me di cuenta que ya entendía el fútbol, que sabía mucho sobre ello. Hacer algo como embajador de LaLiga también me gustaría, he estado allí casi toda mi carrera y quién sabe.

Estoy estudiando un curso de la FIFA, preparándome para la siguiente vida Asier Illarramendi — Jugador del Kitchee SC

P. Si te pudieses llevar una cosa de Mutriku a Kowloon, ¿cuál sería?

R. A mi perra. También este es un país en el que en verano hace mucho calor y al final no pudimos traerla. En el día a día la echamos de menos.

P. ¿Cuánto estás pudiendo seguir de cerca a la Real esta temporada?

R. Lo tengo difícil, pero siempre me meto a ver qué hacen. Por horario cuando juegan a las 21h es imposible ver los partidos porque aquí son las 4h de la mañana. Están jugando muy bien en este inicio de 2026, esperemos que sigan así. Empezaron un poquitín irregular, pero le han dado la vuelta a la situación. Que siga así.

El otro día sacaron un buen resultado en San Mamés y están a las puertas de la final Asier Illarramendi — Jugador del Kitchee SC

P. Probablemente esté en su mejor momento, más de once partidos sin perder y en semis de Copa tras un inicio complicado de temporada. ¿Dónde crees que está la clave del éxito en este equipo?

R. En el grupo. Al final, la Real siempre está compuesta por el 50-60% jugadores de la casa y, el otro 50-40% de jugadores que vienen de fuera. Es un mix que ha dado resultados en los últimos años. También tienen un gran líder también como Mikel Oyarzabal, es un tío listo, que lleva un montón de tiempo en el club y sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Así que, cada vez que suben los chavales, ya tienen ahí un gran capitán para seguirle.

P. ¿Cómo de bien trabaja la Real la cantera para ser el único filial que está en segunda y nutrir al primer equipo de tantos jugadores formados en Zubieta?

R. La verdad es que trabaja muy bien la cantera. La metodología es muy buena, hoy en día muchos clubes ya supongo que la habrán implantado. Todo se lleva al detalle y el trabajo está muy controlado. Tengo amigos también trabajando en la cantera y que el segundo equipo esté en segunda división, compitiendo bien, y en el primer equipo, haya muchos de ellos, muestra los resultados.

El capitán, Asier Illarramendi levantando la Copa del Rey / Relevo

P. Levantar la Copa del Rey en la Cartuja, ¿fue el momento más feliz de tu carrera?

R. No te diría el más bonito por la lesión que tuve el día anterior que me prohibió jugar la final. Por una parte, ganar un título con el club de tu vida, es algo increíble, pero por otra parte también, pues, tenía esa tristeza por dentro, pues, por no participar, venía ya de momentos complicados, veía un poquito de luz al final del túnel pudiendo jugar esa final y fue otra vez que me caía en los agujeros.

Es un momento inolvidable que no tiene precio levantar la Copa con el club de tu vida Asier Illarramendi — Jugador del Kitchee SC

P. De cara al partido del sábado, ¿crees que la Real planteará un partido de tú a tú?

R. Jugar contra el Madrid de tú a tú es difícil, por los jugadores que tiene y que individualmente son los mejores del mundo. Yo creo que para ganar al Madrid tienes que jugar como equipo, como lo están haciendo ahora, si no es más difícil.

Tendrán que jugar con la presión que pueden sentir ellos porque tampoco están teniendo una temporada fácil Asier Illarramendi — Jugador del Kitchee SC

P. En el Real Madrid, ¿se juega como equipo o buscando las individualidades?

R. Nosotros sí que intentábamos jugar como equipo, pero es verdad que también a veces el equipo se partía mucho, eran más bien partidos de ida y vuelta. Quizás contra otros equipos, tenías más el balón y tenías más control, pero siempre había fases de ida y vuelta y de menos control.

Illarramendi en el Real Madrid / Bleacher Report

P. ¿Cómo valoras tu paso por el Real Madrid?

R. Pues tengo un buen recuerdo. Es verdad que, deportivamente, no me salieron las cosas como me hubiesen gustado, pero personalmente crecí mucho. Tenía 23 años cuando fui allí, la primera vez que salía de casa y aprendí un montón. Entrenar todos los días con los mejores jugadores del mundo es una oportunidad que no la tiene todo el mundo. Cuando las cosas no van como te gustan a ti, siempre te paras a pensar en ello, reflexionas un poco a ver qué está mal o dónde puedes mejorar y yo creo que crecí más personalmente que deportivamente.

P. Para triunfar como entrenador en el Madrid, ¿debes ser mejor gestor o mejor entrenador?

R. Te diría que las dos. No solo en el Madrid, en todos los equipos para poder triunfar, tienes que saber gestionar el grupo, al final, juegan 11, hay 5 cambios, pero tú en la plantilla tienes 25 y tienes que sacar lo mejor de cada uno, eso es lo difícil, mantener a todos motivados. Tienes que ser un entrenador muy bueno táctica y técnicamente, pero, por otra parte, también, tienes que saber gestionar bien un grupo para poder triunfar.

P. ¿Cuál es el trato de Florentino hacia los jugadores?

R. En el día a día, por Valdebebas no aparecía mucho, pero al acabar los partidos siempre bajaba a los vestuarios a darnos la mano a todos. Yo tengo un muy buen recuerdo de él, conmigo, por lo menos, se ha portado fenomenal, con todos mis amigos también, pero no solo el día de la presentación, también cuando tenía que salir del Madrid. Solamente tengo palabras de agradecimiento hacia él.

P. ¿Cómo surgió que aparecieran todos tus amigos en el Palco el día de tu presentación?

R. Me preguntó si venían amigos y le dije que sí. Me dijo que los invitaba al palco,pero yo le dije que eran muchos, y él me contestó que daba igual. Fue, pues eso, algo momentáneo, los invitó a ir al palco en la presentación, luego también a comer, les regalaron una camiseta y luego, nos llevó a todos también a Valdebebas, a conocer la ciudad deportiva.

Illarramendi en su presentación del Real Madrid rodeado de amigos / Real Madrid

Mis amigos quedaron encantados de aquel día y de aquella experiencia Asier Illarramendi — Jugador del Ketchee SC

P. ¿Zubimendi era el fichaje que necesitaba el Madrid?

R. Zubimendi puede jugar en el equipo que él quiera. Ya lo está demostrando en el Arsenal lo gran jugador que es y también en la selección. Desde que debutó en la Real ha sido un jugador listo tácticamente, físicamente también poderoso, con una lectura de juego muy buena y bueno, yo creo que no hay ninguna duda, de que en el Madrid también triunfaría.

P. La presión en el Madrid, ¿se aprende a manejar o es difícil acostumbrarse a ella?

R. La presión que tienes en el Madrid tiene mucha diferencia con cualquier otra. Algunos se adaptan mejor y otros no se adaptan bien. Hoy en día ya se está hablando mucho más también de la salud mental por la presión que hay en el fútbol. Jugar en el Madrid implica todo eso, mucha presión y saber manejar todo ello.

Hay jugadores cuyo entorno y ellos no saben manejarla bien y no llegan a triunfar Asier Illarramendi — Jugador del Ketchee SC

P. Su opinión sobre la destitución de Xabi

R. Le veía durante muchos más años. Firmó para tres años y yo creo que tampoco se ha tenido mucha paciencia con él. Xabi ya demostró, en sus anteriores equipos lo que es. En el Madrid por una cosa u otra no ha funcionado. Tampoco estaba haciéndolo mal, estaban bien en Liga, en la pelea, en Champions situados y en Copa vivos. Llegaron a un acuerdo para no seguir, pero bueno, eso no quiere decir que Xabi haya sido el culpable de todo eso.

Seguirá demostrado lo gran entrenador que es, seguro Asier Illarramendi — Jugador del Ketchee SC

Illarra jugando junto a Xabi Alonso / JOSE A. GARCIA

P. Para terminar, ¿veremos al Madrid campeón de Liga y Champions y a la Real campeón de Copa?

R. Sí, yo firmo, yo firmo.