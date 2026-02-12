Real Madrid - Real Sociedad: alineaciones probables para el partido de Liga

Partidazo entre dos equipos de la zona alta de la tabla en el Bernabéu entre Real Madrid y Real Sociedad. Ambos conjuntos son los dos equipos más en forma de la liga en estas últimas 5 jornadas. En ellas, los donostiarras únicamente se han dejado dos puntos de los últimos quince. Además, desde la llegada de Matarazzo, la Real no conoce la derrota y encara los puestos europeos. Por su parte, los blancos buscarán seguir en la senda de la victoria en competición doméstica y ponerse líderes, al menos, durante 48h, a la espera de lo que haga el Barça el lunes a las 21h en Montilivi.

La alineación del Madrid, sin Bellingham y Rodrygo lesionados, estará marcada por la posible ausencia de Kylian Mbappé, que es duda para jugar. Por contra, Arbeloa recupera a un Vinicius, que se perdió el último enfrentamiento en Mestalla por acumulación de tarjetas. En esta ocasión, todo hace indicar que será Trent quién parta de inicio en el flanco derecho de la zaga.

Brahim Díaz podría ver su primera titularidad con Arbeloa tras el aprovechamiento de sus minutos en los últimos partidos, donde provocó un penalti y dio dos asistencias.

Vinicius y Brahim apuntan a formar parte del ataque / Agencias

Por lo que respecta a la Real Sociedad, seguramente veamos alguna cara nueva en el once conforme a las semifinales de Copa en San Mamés con el fin de dar descanso a algunos jugadores. Estarán ausentes por lesión: Brais Méndez, Take Kubo, Barrenetxea, Luka Sučić, Zakharyan y Unai Marrero. El conjunto vasco, pese a las bajas importantes lleva dos meses y once partidos invictos.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID - REAL SOCIEDAD:

Real Madrid: Courtois, Trent, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Brahim, Vinicius Jr y Gonzalo.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Ćaleta-Car, Zubeldia, Sergio Gómez, Yangel Herrera, Turrientes, Carlos Soler, Pablo Marín, Guedes y Oyarzabal.

Partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports.