Grealish: "Haaland me dice 'no te vayas de fiesta'. Yo le digo que se calle y se vaya a su bañera de hielo"

El Manchester City y Jack Grealish no tienen miedo y llegan con confianza para evitar la remontada de la temporada pasada: "Nunca he tenido tanta confianza y creencia en mis compañeros y en mí mismo" El jugador 'citizen' repasó varios temas en una entrevista, como su visión sobre Pep Guardiola y Erling Haaland y sus inicios

El próximo martes 9 de mayo, el Real Madrid se medirá ante el poderoso Manchester City. Los de Ancelotti eliminaron al Chelsea sin mucha complicación (0-4 en el global) y los de Guardiola arrasaron ante un Bayern de Múnich que no logró remontar el 3-0 de la ida en el Etihad (1-4 en el global). Un enfrentamiento que medirá a ambos conjuntos como ya sucedió en 2022 y del que el Manchester City y Jack Grealish no tienen miedo y llegan con confianza para evitar la remontada de la temporada pasada.

El jugador del Manchester City, Jack Grealish realizó una entrevista para el medio británico, el Daily Mail, donde repasó su llegada al combinado de Manchester, el enfrentamiento ante el Real Madrid y también habló sobre Pep Guardiola y Erling Haaland.

Primeros días como 'citizen'

"Estaba un poco asombrado, un poco tímido en el campo. La gente gritaba: '¡Jack, pasa!'. Y yo me decía a mí mismo: 'Maldita sea, es De Bruyne, será mejor que se lo pase'. ¿Sabes lo que quiero decir? Él había sido mi ídolo", confesó Grealish, que todo le sorprendía en ese momento.

Remontada del Real Madrid en 2022

"Fue horrible. Lo que más me molestó fue su segundo gol. Dani Carvajal la recibe y la cruza. Levanté la pierna para intentar parar el centro y fue una chapuza. Marcaron y ya sabemos lo que pasó. Me quedé destrozado. Estaba muy deprimido", recordó el jugador 'citizen'. Los pupilos de Pep Guardiola pueden conquistar el triplete esta temporada, de conseguir finalmente la Premier League, la Champions y la FA Cup. Lo que si está claro es que no tienen miedo de la remontada blanca en 2022.

Confianza plena este año

"Ahora estamos exactamente en la misma posición que el año pasado en Europa. Otra vez el Real Madrid. A tres partidos de ganar la Liga de Campeones. Todo lo que puedo decir es que nunca he tenido tanta confianza y creencia en mis compañeros y en mí mismo antes de un partido como ahora, antes de ir allí (al Bernabéu) la semana que viene", comunicó Grealish, con unas declaraciones que ilusionan a los aficionados y seguidores del Manchester City.

Defensor de Pep Guardiola

"Todo el mundo ve a Pep como un entrenador tiki-taka, pero antes del partido contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones dijo: '¿Sabéis lo que es tener cojones? Es ser el que mantiene el balón, el que calma el juego'", confesó sobre su actual técnico.

Erling Haaland

"Todo el mundo es diferente, ¿verdad? Mira a Erling. Es el mejor profesional que he visto nunca. Su mentalidad es algo que no volverás a ver. Lo hace todo. Se recupera. En el gimnasio. Diez horas de tratamiento al día. Baños de hielo. Dieta. Por eso es lo que es. Pero juro que yo no podría ser así", se comparó con el atacante noruego, que está rompiendo récord tras récord en su llegada a Inglaterra y que se encuentra en boca de todo el mundo.

"Tenemos una gran amistad, pero me señala después de un partido y me dice: 'Oye, no te vayas esta noche de fiesta'. Yo le digo que se calle y se vaya a sentarse en su bañera de hielo. Pero así somos. Dos personas diferentes a las que les va bien a su manera", añadió para finalizar Grealish.