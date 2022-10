La decisión que podría tomar el United con Cristiano Ronaldo

Los diablos rojos se desharían del portugués como agente libre si no encuentra destino de aquí al mes de enero El último capítulo del conflicto se ha resuelto con castigo y sanción económica para el goleador

El delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, está cada vez más lejos de Old Trafford. El último desplante del luso ha hecho saltar todo por los aires y desde el club buscan una salida para el próximo mercado de invierno, según apuntan varios medios británicos.

El portugués, que está apartado del equipo y recibirá una cuantiosa sanción económica por su actitud ante el Tottenham, deberá buscarse un proyecto de cara a 2023: el club se niega a mantener al astro en plantilla y si no encuentra una solución en los próximos dos meses lo liberará como agente libre, tal y como recogen varios portales ingleses.

El ex del Real Madrid no atraviesa un buen momento en lo deportivo y no tiene la confianza de Ten Hag, a lo que hay que sumar su actitud: el desplante al equipo en la victoria (2-0) ante el Tottenham ha sido la gota que ha colmado el vaso y desde el club han sido tajantes.

Su peor temporada profesional

Cristiano ha dejado de ser determinante para el United. Pese a sumar 24 tantos la temporada pasada, la llegada de Erik Ten Hag ha provocado un giro de 180 grados: su participación se ha reducido considerablemente y sus prestaciones futbolísticas han perdido fuelle.

El luso tan solo ha sido titular en seis encuentros y ha firmado dos goles y una asistencia. Se ha transformado en un recurso y vive a la sombra de jugadores como Anthony Martial, Marcus Rashford y Anthony Elanga.