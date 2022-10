¡Cristiano Ronaldo, 'multazo' y castigo!

El astro portugués ha sido apartado del equipo tras lo ocurrido ante el Tottenham La sanción económica del club ascenderá hasta las 750.000 libras

El delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, ha sido relegado con la sub 21 en la jornada del viernes. Tras quedar excluido de la convocatoria para el partido ante el Chelsea, el goleador será también sancionado con 750.000 libras, según informa The Sun.

El portugués, que abandonó Old Trafford antes de tiempo en la victoria (2-0) sobre el Tottenham en la Premier League, emitió un comunicado a través de sus redes sociales para pedir disculpas por lo ocurrido: "Siempre he intentado dar el ejemplo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente eso no siempre es posible".

El ex del Real Madrid está viviendo una de sus peores temporadas profesionales. Tras hacer una petición de traspaso durante el mercado de verano y no completar la pretemporada con el equipo, el atacante ha sido relegado al banquillo. Como uno de los jugadores más determinantes la temporada pasada, la llegada de Erik Ten Hag ha cambiado radicalmente su situación: tan solo ha sido titular en seis partidos esta temporada (cuatro de ellos en la Europa League) y ha anotado dos tantos en 12 encuentros entre todas las competiciones.

Desde el club, por el momento, han optado por castigar la actitud de la estrella. En la jornada de ayer jueves, el jugador se vio obligado a entrenar en solitario, mientras que la última hora es que el jugador ha sido degradado a entrenar con los reservas del Manchester United y deberá desembolsar una gran cantidad económica.

El United mejora y vuelve a competir

El equipo dirigido por Erik Ten Hag mostró una versión más competitiva ante el Tottenham y ha recuperado la credibilidad. Tras el despropósito en la Premier League ante Brentford (4-0) y Manchester City (6-3), los diablos rojos siguen mejorando paulatinamente y se espera que el equipo pueda estar en la zona alta de tabla durante toda la temporada.

El neerlandés es el líder de un nuevo intento por recuperar la hegemonía. Desde la salida de Sir Alex Ferguson una década atrás (2013), el club ha estado alejado de las grandes potencias europeas y tan solo ha conquistado una FA Cup, una EFL Cup, una Community Shield y una Europa League. Un bagaje insuficiente para una de las entidades más laureadas en toda la historia del fútbol británico.