Osasuna y el VAR retratan al Real Madrid... ¡y el Barça se frota las manos!

A veces, solo a veces, el fútbol es justo. Lo fue en El Sadar, donde Osasuna retrató al Real Madrid con un penalti y un gol en la recta final que tuvieron que ser corregidos por el VAR porque Alejandro Quintero González pareció empeñado en no ver la realidad. Los de Arbeloa, en otro partido en el que no demostraron nada, más allá de individualidades, cayeron con todas las de la ley y el Barça, en la distancia, se frotó las manos. Si los de Flick derrotan al Levante este domingo en el Camp Nou, recuperarán la cabeza de LaLiga.

Llegó el Real Madrid a El Sadar en un ambiente enrarecido, retronando todavía los ecos de Lisboa. Vinicius fue silbado cada vez que tocó el balón, pero eso ya pasaba antes en feudo osasunista. Hubo un tiempo en el que los rojillos le ponían las cosas muy difíciles a los blancos cada vez que visitaban Pamplona. Un tiempo que Osasuna se propuso recuperar tras 24 enfrentamientos de sequía. Los de Alessio Lisci se encomendaron a un doble efecto: la ley del ex, con el rapidísimo Víctor Muñoz, y el idilio con el gol de un Ante Budimir que sumó el número 14 a su cuenta.

El Real Madrid decidió tomárselo con parsimonia y una defensa titular de quien da ganado el partido antes de jugarlo. Dani Carvajal pasó de la 'marginación' a la titularidad en el lateral diestro y en el eje, la inhabitual pareja formada por Asencio y Alaba.

Tampoco Osasuna es que empezara arrollando. Los pamplonicas cedieron de inicio el dominio al Real Madrid, pero al apreciar la inoperancia blanca, los pases y más pases sin profundidad alguna, se fueron creciendo. Y se soltaron tanto que hasta Catena le hizo una 'finta' a Vinicius muy aplaudida. El preludio que dio paso a la insultante superioridad de Osasuna en el primer tiempo.

Siempre Budimir

Budimir lo probó una, dos, tres veces (cabezazo al poste) y a la cuarta consiguió celebrar con suspense tras un intento de reacción madridista (dos ocasiones de Alaba y una de Mbappé) que quedó en nada.

El CTA quiere limitar el uso del VAR bajo pena de castigo. Sin esta herramienta, a menudo perversamente utilizada, el Real Madrid camparía todavía más a sus anchas. Quintero González no solo no vio el pisotón de Courtois (calza un 45 de pie) a Budimir, sino que, encima, le mostró la amarilla. Pero no tuvo más remedio que rectificar ante la evidencia. El croata se desquitó con un lanzamiento perfecto desde los 11 metros. Engañó a Courtois y el 1-0 subió al marcador.

Vinicius se desesperó con sus compañeros y Tchouaméni hizo volar a Sergio Herrera antes del descanso. Mucho que hablar los de Arbeloa para intentar arreglar el desaguisado táctico.

Buscó la reacción sin cambios de cromos. Y se volvió a topar con un Osasuna ordenado atrás y con las ideas muy claras arriba. Cada carrera de Víctor Muñoz fue vitoreada por la grada. Visto lo visto, cinco millones por el 50 por ciento de sus derechos son un regalo.

Raúl García hace justicia

Arda Güler, desaparecido en los primeros 45 minutos, le quiso poner picante con un derechazo que salió rozando el travesaño. Vinicius se fue después por la banda y se topó con un velocísimo Herrando. El Real Madrid subió un par de marchas. Empezaba a cambiar el decorado del partido. Entraron Brahim y Trent. Marcó Mbappé en claro fuera de juego. Pero el gol del empate lo fabricó Valverde y lo remató Vinicius.

El uruguayo se fue en carrera de cuantos rivales le salieron al paso y asistió a Vini para el gol del brasileño, el noveno que le marca a los rojillos en 13 partidos. Celebrado sin baile, pero con 'mensajitos'. La 'reacción' de Arbeloa (se supone que lo tenía pensado de antes) fue sustituir a Valverde por Gonzalo.

Pero cuando solo se tira de individualidades y no hay plan ni táctica, pasa lo que pasa. No siempre, pero a veces el fútbol es justo. Aunque un árbitro se empeñe en que no. Osasuna no solo tiene en punta a Budimir, también cuenta con Raúl García. Recortó a Raúl Asencio de manera maravillosa y marcó raso ante un atónito Courtois. Quintero lo anuló al instante. Pero ay, el VAR está para algo y la posición de Raúl era totalmente correcta. Gol, sufrimiento final y KO del Real Madrid que le puede dar este domingo el liderato al Barça.