Estreno del nuevo Madrid en la Liga ante Osasuna

El nuevo proyecto del Real Madrid estrena la temporada en el Santiago Bernabéu recibiendo a Osasuna en la Liga. Florentino Pérez ha dejado en manos Xabi Alonso la responsabilidad de sacar máximo jugo de una plantilla de estrellas que vienen de disfrutar de una etapa anárquica e individualista con ‘papá’ Ancelotti. El tolosarra está obligado a vestirse de ‘hermano mayor’, de crear un circuito que conecte esas luces individuales y genere una conjunta que ciegue a sus rivales. Quedan muchas incógnitas por desvelar, las mismas que Osasuna, que también estrena entrenador en la figura del joven italiano Alessio Lisci.

Las burbujas del sifón

Alonso tiene el reto de hacer jugar en equipo a sus estrellas. Todo un desafío convencer a jugadores como Vinicius y Mbappé de que el lucimiento personal solo lleva a la mediocridad general. Al fútbol moderno se juega con y sin balón, con energía e intensidad, y ambos se desenganchan cuando hay que arremangarse para perseguir rivales. Ancelotti no fue capaz de meterlos en cintura y por ahí se le escaparon las burbujas del sifón. A eso suma otras alternativas tácticas que difieren bastante a las de su antecesor, inmovilista estratégico que dejó en los pies y talento de sus jugadores toda su apuesta.

Si Xabi triunfó en el Leverkusen, Lisci brilló en el Mirandés. Su premio ha sido dar el salto a Pamplona para dirigir a un equipo que cumple 40 temporadas en la elite. El joven técnico italiano (39 años) se ha hecho cargo de una plantilla consolidada con un par de refuerzos, Rosier y el ex castillista Víctor Muñoz. Un Osasuna ambicioso que empieza el curso pensando en la permanencia, pero con el objetivo de mirar a Europa.

Ventaja del Madrid

Lisci cree que Xabi llega con ventaja pese a tener solo dos semanas de pretemporada. “El Mundial de Clubes les ha ayudado a adaptarse al nuevo entrenador y disputar partidos de nivel. Están en mejor situación que nosotros”, afirma sin ahondar en si los blancos han tenido el tiempo suficiente para adquirir el nivel físico necesario, en comparación a los 50 días que ha tenido él para preparar a los suyos, 32 más que el técnico del Real Madrid. Eso sí, el italiano es un tipo valiente al que le gustan los retos: “Nos gusta jugar contra los grandes, incluso nos gustaría enfrentarnos a ellos cada semana. Estamos felices de medirnos a ellos…”.

Xabi ya tiene un boceto táctico de lo que busca. De hecho, y salvo sorpresa, alineará el mismo once que jugó el único partido amistoso que han disputado en su corta pretemporada. La única novedad será Valverde, que deja atrás unos problemas musculares para dejar fuera a Dani Ceballos. Tácticamente mantendrá ese dibujo flexible que arranca con un 4-3-3, que se amolda a un 3-5-3 e incluso un 4-4-2 dependiendo de cada situación de juego.

Mimetismos

Será el séptimo partido oficial de Xabi al frente de los blancos. Ha hecho pocas probaturas desde que llegó, con un once fijo con el que busca mimetismos. En el Mundial apostó por Courtois, Trent, Huijsen, Fran García, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Gonzalo y Vinicius, a los que sumó a Güler y Mbappé (tras superar una gastroenteritis). Ahora incorpora a Militao (tras ocho meses de baja) por Gonzalo y a Carreras por Fran García. Pierde a Bellingham en este inicio de curso y Brahim apunta a ser su relevo, pero que nadie descarte que hoy recupere a Gonzalo.

El tolosarra arranca el curso con cinco ausencias: Bellingham, Endrick, Camavinga y Mendy, lesionados (los tres últimos todavía no han podido debutar a sus órdenes), y Rudiger, que arrastra un partido de sanción de la temporada pasada.

Lisci, por su parte, se hizo fuerte en el Mirandés con una línea de cinco defensas. En pretemporada ha probado jugar con cuatro, pero sin demasiado éxito. Esto le ha llevado a recuperar a su dibujo habitual y el equipo mejoró. Todo indica que en el Bernabéu saldrá con ese 5-3-2 para contener a los blancos y buscar la sorpresa con Budimir en ataque. Tiene la baja de Benito.

Juego de estrellas

Las diferencias entre uno y otro son evidentes, pero la temporada está amaneciendo y Osasuna es un equipo con carácter que va a plantear un partido intenso, defensivo y a la contra como es habitual en los rivales que visitan el Bernabéu salvo los grandes. Lisci es uno de esos entrenadores de nueva generación, al que le gusta el fútbol intenso y de presión alta. Tiene una mentalidad ofensiva y no va a renunciar a atacar, aunque tomará sus precauciones para anular las fortalezas ofensivas de los blancos, con el foco puesto en de Mbappé y Vinicius, trabajo que confiesa haber hecho.

El Madrid parte como claro favorito ante su público en este arranque liguero ante los rojillos. Su peor enemigo puede ser él mismo si repite errores del pasado, en el que basó su fútbol en las individualidades y no en un juego coral de estrellas.