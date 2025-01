Mejor olvidarse del Camp Nou hasta setiembre

Spotify Camp Nou / FC Barcelona

Se sabe cuando comenzaron las obras, pero nadie sabe cuando acabarán. No se hagan ilusiones, hasta septiembre el Barça no podrá volver a jugar en el Camp Nou. Los retrasos son insalvables, es imposible un preestreno el 11 de mayo en el Clásico contra el Madrid como soñaba la directiva. Una cosa es querer, otra distinta es poder. Se han generado una serie de expectativas con fechas utópicas y ninguna se ha confirmado. Hubiese sido mejor decir de entrada que el calvario de Montjuic duraría dos temporadas. Con una previsión realista, el club se hubiese ahorrado problemas, quejas y sobre costes.

Ha llegado el momento de hablar claro y afrontar la situación sin engaños. El socio ha demostrado paciencia y comprensión. Las prisas son malas compañeras de viaje. Más vale ir tarde que en precario. No hay que asumir riesgos, mejor esperar el tiempo que haga falta. Las últimas declaraciones de Laporta ya fueron premonitorias: “Volveremos cuando se pueda.”

Viendo la situación actual de las obras, nadie puede ser optimista. Todo está patas arriba. Queda mucho por hacer y en las actuales circunstancias hay que descartar que Bomberos y Ayuntamiento puedan dar permiso de apertura para 60.000 espectadores. Los retrasos no se recuperan con más mano de obra ni con Inteligencia Artificial, necesitan tiempo, los cálculos iniciales estaban equivocados. Ahora, de febrero a septiembre, quedan siete meses para dar el empuje definitivo a la estructura, para trabajar a tope construyendo los dos anillos de Palcos VIP y la tercera gradería. El nuevo plan de obras sería volver a jugar en septiembre y finalizar las obras para el inicio de la temporada 2026/2027.

Con respecto a lo que se dijo en su día, que la constructora turca tenía una cláusula de penalización de un millón de euros por cada día de retraso, olvídense, fue un brindis al sol. En el supuesto de que esta cláusula esté escrita en el contrato con Limark, nadie lo ha visto, todas las constructoras se cubren de este tipo de exigencias con la letra pequeña. Se comprometen a cumplir los plazos siempre y cuando no existan factores externos que retrasen y dificulten el trabajo. En este sentido, los turcos alegan que el Barça no consiguió los permisos de obras en los plazos previstos y el club, a su vez, culpa al Ayuntamiento de los retrasos. Por lo tanto, no habrá penalizaciones.

La última polémica es donde jugará el Barça a partir del mes de abril cuando termine la ampliación de uso del Estadio de Montjuic. Dicen que no se puede prorrogar hasta final de temporada porque el Ayuntamiento tiene comprometidos conciertos en mayo, uno de ellos el inicio de la gira de los Rolling Stones. Si esto se confirma, el partido de la jornada 35 contra el Real Madrid que puede ser decisivo para el desenlace de la Liga, a día de hoy, no se sabe donde se podrá jugar. Es necesario encontrar una solución ya que otra cosa sería un error muy grave por falta de previsión.