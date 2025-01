El 'matagigantes' de la Liga Endesa

Moncho Fernández ha obrado el 'milagro' en Girona / ACB Photo - Pol Puertas

El Bàsquet Girona nos está acostumbrando a hacer fácil lo que parece, aparentemente, imposible. El equipo que preside Marc Gasol cierra un mes de enero para el recuerdo, en el mejor momento de la temporada y con muchísimas menos urgencias con las que arrancó 2025.

El club gerundense tomó a finales de diciembre la importante y trascendental decisión de apostar por Moncho Fernández como sustituto en el banquillo de Fotis Katsikaris. Tras un verano de muchas incorporaciones, el técnico griego no logró dar con la tecla, y Girona deambulaba con mal pronóstico en los infiernos de la clasificación de la Liga Endesa, cada vez más exigente.

El entrenador gallego, perro viejo en la supervivencia ACB durante la última década, se quedó cerca del milagro el curso pasado, pero no pudo evitar el descenso de 'su' Obradoiro a Leb Oro. El conjunto de Santiago y Moncho separaron sus caminos, y estando en el escaparate, Girona no dudó en su contratación. Por el momento, dicha decisión va camino de ser una de las mejores tomadas en la corta, pero intensa historia del club.

En Fontajau, Girona ya ha derrotado a Barça, Baskonia y Unicaja / ACB Photo - Sergi Gerones

Un mensaje valiente

Con Moncho Fernández al mando, el Girona no solo ha mejorado su juego así como sus prestaciones. El preparador gallego ha conseguido inocular en sus jugadores ese carácter y espíritu competitivo que no te permite temblar ni temer sea quien sea el rival que haya por delante. El talento de la plantilla llega a donde llega, pero la entrega, el esfuerzo y la valentía son innegociables.

Todos estos valores y signos de identidad que ha adquirido el equipo han permitido a Girona lograr victorias con las que prácticamente nadie contaba, y volverse a meter de lleno en la pelea por salvar la categoría. En Fontajau, Barça, Baskonia y Unicaja han mordido el polvo. Nunca dejaron de creer ante el cuadro azulgrana, a los de Pablo Laso les arrasaron desde el primer minuto, y ante el conjunto malagueño, su entrenador, Ibon Navarro, fue muy claro a la hora de explicar la derrota del líder ACB tras la primera vuelta: "Ha sido tan simple como que ellos han añadido más deseo, más energía y más acierto".

Moncho Fernández, siguiendo el duelo ante el Unicaja / EFE

Como si se tratase de un episodio bíblico, Moncho ha multiplicado las alegrías en Girona, pero, sobre todo, las victorias. Están con seis, y una jornada más están fuera de los puestos de descenso. En el baloncesto, como en la vida misma, la magia no existe, y este buen momento por el que pasa el equipo catalán se explica por el gran trabajo que en poco más de un mes ha llevado a cabo Fernández. Que sean muchas victorias más, y que Girona siga ganándose a pulso el apodo de 'Matagigantes'.

FALTA EN ATAQUE

París vibró con Wembanyama

La NBA sigue aprovechando el reclamo que genera su liga en Europa. En este 2025, los amantes del baloncesto de la liga americana han podido disfrutar de una doble cita protagonizada por los Indiana Pacers de Tyrese Haliburton y los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. El galo, que afronta su segunda temporada en la NBA, ya es una de las celebridades más aclamadas en su país, y disfrutó del cariño de los miles de espectadores que acudieron al Accor Arena (mítico París Bercy), entre los que se encontraban algunos futbolistas del Barça, como Pedri, Ferran o Eric García.

Kobe, como te echamos de menos

Ayer se cumplió un lustro de la muerte de Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de la historia de baloncesto, y para mí, Top-3 histórico de la NBA por detrás de Michael Jordan y LeBron James (no se admiten discusiones). Todavía recuerdo como me enteré de su muerte, a pocos minutos de entrar a cenar a un restaurante, y cuyo impacto de la noticia me hizo esperar en el coche durante unos minutos para tratar de asimilar la noticia. No os lo negaré, Kobe es uno de mis grandes ídolos deportivos, y siempre guardaré con especial cariño aquel partido que pude presenciar en el Sant Jordi, el otoño de 2010, entre el Barça campeón de Europa y los Lakers campeones de la NBA.