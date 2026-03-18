El emblemático regalo de Aprilia a Bezzecchi por su victoria en Tailandia

La temporada 2026 en Aprilia ha empezado de la mejor manera, con una victoria de Marco Bezzecchi en el Gran Premio de Tailandia que inauguraba el curso.

El italiano confirmó el bueno momento de forma del final del curso pasado y ya es uno de los aspirantes a pelear por el título en esta nueva campaña. El ambiente en la casa de Noale es una balsa de aceite, tanto que hasta se permiten bromear con el que está llamado a ser su piloto estrella. Si hace unas semanas montaban una boda entre Bezzechi y su moto para anunciar la renovación del piloto, esta vez quisieron sorprenderlo.

Tras imponerse en Tailandia, Bezzecchi bromeó acerca de lo que le gustaría recibir como premio por esa primera victoria del curso. Cuando el conocido reportero Sandro Donato Grosso le preguntó en el programa Race Anatomy de Sky Sport: "¿Un Porsche como regalo por la victoria?", Bez lo tuvo claro. "No, me conformo con una Ape", afirmaba.

Sus deseos son órdenes

Dicho y hecho, dos semanas después, justo antes de viajar a Goiania para el GP de Brasil, el piloto italiano ha recibido su propio Piaggio Ape, un motocarro emblemático de la casa transalpina, dsitribuido desde 1948.

Entre risas y mucho jaleo, Lorenzo Savadori, piloto probador de Aprilia, se presentaba en el conocido Rancho de Valentino Rossi, subido en un Ape personalizado para su compañero.

"Es fantástico", decía Bezzecchi que no salía de su asombro al ver cómo aparecía el motocarro mientras él se encontraba pasando el rato junto a otros pilotos como el propio Valentino o Pecco Bagnaia. Sin perder un segundo abrazaba a su jefe, Massimo Rivola, y se montaba en su nuevo vehículo para darse una vuelta.

"No es que montemos un espectáculo así en cada victoria, ¿eh?", le recordaba Rivola, aunque Bez ya se encontraba subido en su Ape personalizada con su lema 'Simply The Bez' y su logo. Además de algunos mensajes en tono de humor en el interior como "No corras, te esperamos" o "Marco, ve despacio (Aunque más rápido que los otros)".

El regalo no se quedaba ahí. "Hay algo incluso más importante que el Ape"; decía Rivola mientras le mostraba dos paquetes que venían cargados en la parte trasera: un manta y un cuadro con una imagen gigante de la celebración de la victoria.