Michele Pirro, probador de Ducati, se moja con Márquez: “Si tuviera que apostar, apuesto por él”

En uno de los mundiales más apretados de todos los tiempos, Aprilia sigue demostrando que la RS-GP se ha convertido en la moto referencia de la parrilla. Si antes del parón veraniego sus pilotos oficiales habían cometido más errores de lo normal, en Silverstone (Gran Bretaña) la película cambió completamente. Y lograron poner algo de distancia con sus rivales, entre los que se encuentran Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio, ambos de Ducati.

Precisamente, la fábrica de Borgo Panigale sufrió más de lo esperado en un trazado en el que Noale se desenvuelve como pez en el agua. Tras el pasado fin de semana, Jorge Martín refuerza su liderazgo con 240 puntos, 31 por delante de su compañero de box, Marco Bezzecchi, y dejando a 37 a Ai Ogura. Marc Márquez, quien aterrizaba a 18, se encuentra cuarto a 40. En un fin de semana de supervivencia para el vigente campeón, terminó cediendo 22 puntos.

No fue un buen fin de semana para el vigente campeón, quien solo ha ganado una vez en dicho trazado en MotoGP (2014), pero tampoco para la fábrica en general. En general, los pilotos Ducati sufrieron mucho la degradación de los neumáticos. Desde Italia son conscientes de que la Desmosedici tiene que mejorar si quiere volver a exhibir el dominio que ha mostrado desde 2022, consiguiendo cuatro títulos consecutivos con tres pilotos distintos.

Sobre esto se ha sincerado recientemente Michele Pirro, expiloto de MotoGP y actual 'test rider' de la fábrica de Borgo Panigale. El italiano ha formado parte activa en el desarrollo de la actual máquina y de la de 2027, en el año del cambio de reglamento, en el que se reducirá la cilindrada a 850, se cambiará de Michelin a Pirelli y se disminuirán la aerodinámica y también los dispositivos.

"No hay una solución inmediata para los problemas, se está trabajando en ello. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que este proyecto ya ha llegado a su fin. No hay mucho que probar, porque ya estamos en la era de las 850 cc", decía en una charla con GPOne.

Marc Márquez en el box de Ducati / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Silverstone fue un caos, con Álex Márquez como mejor Ducati al ser cuarto, con Pecco Bagnaia yéndose al suelo y Marc Márquez salvando los muebles al ser séptimo. Pero ahora vienen carreras que, a priori, deberían ser más favorables tanto a la fábrica como a Marc. "Nada ha cambiado en MotoGP comparado con lo que vimos en las primeras 12 carreras. Por lo tanto, hay que ir viendo cómo se desarrolla cada situación. Hemos visto que los circuitos, las condiciones y las características de cada pista marcan más la diferencia que cualquier otra cosa", valoraba Pirro.

"Así que espero que, quizá en Aragón, volvamos a ser la referencia. Marc puede ser la referencia. Después está Misano, que será complicado porque Bezzecchi va muy fuerte, ya fue muy rápido el año pasado. Pero quizá Marc tampoco se quede atrás", opinaba ante el citado medio.

"Creo que es un Mundial que se decidirá realmente por los detalles. Y, en mi opinión, también podría estar condicionado por los errores de uno u otro, porque hemos visto lo estrecho que es el margen", apuntaba el italiano.

"Está claro que, si tuviera que apostar, apuesto por él. Es el piloto que seguirá en Ducati. Espero, por nosotros y por él, que pueda ser así", valoraba.

'Diggia', una buena baza

También Fabio Di Giannantonio está realizando una buena actuación este curso. Es quinto a 41 puntos de 'Martinator', solo uno por detrás del '93'. Tiene oportunidades de luchar con la Ducati, pero será el último año. En 2027, emprende una nueva etapa como piloto oficial en KTM. "Lo importante es que gane una Ducati. Pero no porque Di Giannantonio no esté a la altura, ni mucho menos. En mi opinión, está haciendo una temporada increíble. Pero Fabio el próximo año estará en KTM. No me gustaría ver el número 1 en otra moto", sentenciaba.