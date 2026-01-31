Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy 31 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Ngonge, primer fichaje del Espanyol

Ngonge, primer fichaje del Espanyol / Espanyol

Àlex Calaff

Àlex Calaff

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.

OFICIAL: El Espanyol ficha a Ngonge

Cyril Ngonge es el primer refuerzo invernal de un Espanyol que lo está pasando realmente mal en este primer mes de 2026. El futbolista del Nápoles estará cedido en el club blanquiazul hasta final de curso.

