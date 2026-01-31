En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 31 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Maignan, a punto de renovar con el Milan
Muchos clubes de Europa estaban pendientes a la situación de Mike Maignan con el Milan, sin embargo, su culebrón está a punto de terminar. El portero francés renovará con el equipo italiano, según Sky Italia, hasta 2031.
OFICIAL: El Espanyol ficha a Ngonge
Cyril Ngonge es el primer refuerzo invernal de un Espanyol que lo está pasando realmente mal en este primer mes de 2026. El futbolista del Nápoles estará cedido en el club blanquiazul hasta final de curso.
Immobile, el elegido del Paris FC
Según Fabrizio Romano, el Paris FC fichará a Ciro Immobile para este segundo tramo de temporada. El objetivo no es otro que salvar la categoría en la exigente Ligue 1 y seguir dando pasos en un proyecto que, sobre el papel, estaba pensado para poder competir de tú a tú contra el PSG.
Zinchenko, a un paso del Ajax
Oleksandr Zinchencko dejará el Arsenal por un millón y medio de euros. Se unirá al Ajax, club con el que ya ha firmado su contrato, según explica Fabrizio Romano.
- Así quedan los cruces de los playoffs de la Champions League: cuadro, rivales de Real Madrid y Atlético, fechas y horarios
- Flick: 'He cambiado de opinión sobre Dro
- Alcaraz - Zverev en directo hoy: resultado y ganador de las semifinales del Open de Australia
- La gran novedad en la delantera que prepara Flick
- Sorteo Champions League: cuadro, emparejamientos del playoff y rivales de Real Madrid y Atlético
- Nuevo revés judicial al Madrid en el 'caso Negreira'
- El gran cambio de Pedri
- Deco desvela por qué el Barça nunca quiso fichar a Estevao