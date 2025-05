Maghnes Akliouche, la 'perla' francoargelina que se declaró al Barça

El Mónaco demostró todo su potencial ante el Barça de Hansi Flick, campeón de la Copa del Rey, semifinalista de la Champions League y uno de los grandes favoritos a conquistar LaLiga esta temporada. Le arrebató el Gamper y también la victoria en el estreno de la fase liga de la competición reina. No es precisamente moco de pavo. El cuadro de Adi Hütter, tercero en Ligue 1, apunta a repetir participación en la competición reina europea la próxima temporada impulsado por la magia de una generación joven que ya ha despertado el interés de los 'gigantes' del Viejo Continente.

Especialmente en ataque, el conjunto monegasco cuenta con piezas muy prometedoras. Una de ellas es el extremo izquierdo marroquí Eliesse Ben Seghir, quien ya expresó su deseo de jugar en el Barça en una entrevista en Onze Mondial. Sin embargo, quien más focos ha acaparado esta temporada es su compañero en la banda contraria: Maghnes Akliouche. Entre ellos, el club azulgrana ya le ha echado el ojo.

El Barça lo tiene bien considerado

Aunque el Barça no se plantea gastar ni un euro por la parte derecha del ataque porque cuenta con el mejor jugador posible para ocupar ese puesto, Lamine Yamal, sí que tiene bien considerado al jugador francoargelino por sus grandes cualidades.

Maghnes Akliouche, celebra su gol al Barça en Champions / LAP

Nacido en Tremblay-en-France en 2002 y con raíces argelinas, Maghnes Akliouche es un extremo derecho zurdo que destaca por su habilidad con el balón, su regate y visión de juego, sus recursos en espacios reducidos y su buen pie para servir últimos pases y rematar a puerta. Formado en la cantera del Mónaco, se consolidó el curso pasado con siete goles y cuatro asistencias en 28 partidos de Ligue 1. Esta temporada, sus números han dado un salto notable.

Indiscutible para Adi Hütter, Akliouche ha firmado siete goles y 11 asistencias en 40 partidos entre Ligue 1 y Champions League, siendo el máximo asistente del equipo. También puede desenvolverse como mediapunta, lo que habla de su calidad e inteligencia en el último tercio.

Además del Mónaco, me gustaría jugar en el Barça Magnes Akliouche

Como Ben Seghir, Akliouche no ha escondido su simpatía por el Barça. Fue en un vídeo que se viralizó hace un tiempo, en el que sale vestido con un chándal del Mónaco asegurando que "mi campeonato favorito es el español, por su estilo de juego. Además del Mónaco, me gustaría jugar en el Barcelona". Preguntado por su ídolo, dejó bien claro que "es Messi; no Cristiano Ronaldo", además de señalar que "Busquets es el jugador más infravalorado". No hay dudas con sus gustos.

Gol al Barça en Champions

Curiosamente, fue él uno de los goleadores en la primera derrota del Barça en partido oficial esta temporada: el 2-1 que encajó el equipo de Hansi Flick en el Stade Louis II en motivo de la primera jornada de la fase liga de la Champions. Akliouche, tras la roja directa a Eric García, adelantó al Mónaco en el minuto 16 de partido.

Maghnes Akliouche marcó el primer gol para el Mónaco después de una jugada individual / TELEFÓNICA

Tasado en 40 millones de euros según Transfermarkt, Akliouche apunta a dar un salto importante en su carrera más pronto que tarde. Sin embargo, en el Barça lo tendrá complicado. La banda derecha es y será durante muchísimo años para Lamine Yamal, por suerte para los culés.