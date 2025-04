Bilal El Khanouss prepara las maletas: demasiado talento para jugar en Championship

Lo que necesita el Leicester City para mantener la categoría en la Premier League es mucho más que un milagro. Con 18 puntos en 32 jornadas —y solo seis por disputar—, los foxes acompañarán al Southampton a la Championship. Este mismo domingo, el equipo dirigido por Ruud van Nistelrooy puede certificar matemáticamente un descenso inevitable. Y ya puede ir preparándose para un saqueo masivo de los grandes clubes de Europa, que no tardarán en lanzarse a por sus mejores 'joyas'.

Es habitual que los clubes que compiten en las primeras divisiones de las grandes ligas del mundo -como la Premier League, LaLiga, la Serie A, la Bundesliga o la Ligue 1- busquen oportunidades de mercado para incorporar futbolistas talentosos a bajo coste. Una de las vías más recurrentes es nutrirse de los equipos que descienden cada temporada.

La posibilidad de ofrecer proyectos deportivos más ambiciosos y la necesidad de los descendidos de aligerar masa salarial, al ver reducidos drásticamente sus ingresos, son factores clave. Incluso algunos jugadores tienen cláusulas en sus contratos que les permiten abandonar el club en caso de descenso. En el caso del Leicester, ya asumen que será muy difícil retener al marroquí Bilal El Khanouss, una perla que se ha presentado con fuerza en el escaparate europeo.

Bilal El Khanouss, durante un partido con el Leicester City / Bilal El Khanouss

A sus 20 años, el talentoso centrocampista ha sido de lo poco rescatable en un equipo que apenas suma cuatro victorias en todo el curso. Ha demostrado que tiene nivel de sobra para ser importante en cualquier conjunto que aspire a más, ya sea en la Premier o en otra gran liga europea. El Khanouss ya llamó la atención el pasado verano, atrayendo el interés de muchos pretendientes.

Un 'jugón' sacrificado

Nacido en 2004, el internacional marroquí llegó al Leicester el pasado verano a cambio de más de 20 millones de euros, tras deslumbrar en Bélgica con el Genk, donde fue el jugador de toda la liga que completó más pases finales en el último tercio del campo (636). Sonó con fuerza para la Roma, Benfica, RB Leipzig, Olympique de Marsella y Galatasaray, pero finalmente decidió dar el salto a la Premier League.

Guardiola dijo que estaba impresionado por mi actuación hoy Bilal El Khanouss — Jugador del Leicester City

Aunque no es fácil brillar en un equipo claramente inferior a sus rivales, El Khanouss —que suma tres goles y cinco asistencias entre todas las competiciones— ha dejado su huella en varios encuentros. Uno de ellos, ante el Manchester City de Pep Guardiola. El técnico de Santpedor quedó fascinado con su talento. "Guardiola dijo que estaba impresionado por mi actuación hoy, pero yo no. Porque me conozco, soy el jugador que soy y tengo que demostrarlo cada semana", declaró el jugador tras la derrota por 0-2 en casa ante los cityzens.

Bilal El Khanouss, durante un partido de Premier contra el Manchester City / Bilal El Khanouss

El ex del Genk es un auténtico jugón. Un '10' habilidoso que no ha podido mostrar todo su potencial en un Leicester sin propuesta ofensiva. Último pase, visión de juego, regate, espacios reducidos, balón parado... El Khanouss brilla en muchas facetas, pero lo que más llama la atención es su madurez con tan solo 20 años.

Además, es un jugador inteligente y comprometido en defensa. Puede actuar tanto de mediapunta como en un centro del campo de tres. Su participación en el Mundial de Qatar, la Copa África o los Juegos Olímpicos explican su experiencia y capacidad de trabajo, poco común en jugadores de su edad.

Bilal El Khanouss, durante un partido con Marruecos / Bilal El Khanouss

Aunque tiene contrato hasta 2028, es muy probable que abandone el proyecto este verano. Está valorado en 30 millones de euros según Transfermarkt, y su contrato no incluye ninguna cláusula de liberación. Pese a ello, el Leicester estaría dispuesto a negociar por una cifra cercana a los 40-45 millones de euros.

¿El siguiente paso?

Desde Inglaterra aseguran que el Liverpool lo tiene en su radar. Y él mismo dejó claro cuál es su gran sueño cuando aún jugaba en Bélgica:"Me gustaría jugar en el Real Madrid. Es el club de mis sueños. Soy madridista desde pequeño. Pero un traspaso del Genk al Real Madrid me parece complicado. Voy a tener que dar un salto antes", confesó.

Ese salto que mencionaba años atrás ya lo dio: del Genk al Leicester. Ahora, tras una temporada en el cuadro inglés, le toca dar otro paso más en su carrera. Sin embargo, aunque tiene mucho talento, parece que tendrá que subir otro escalón antes de poder recalar en el Santiago Bernabéu.