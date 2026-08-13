El Girona, contra el reloj

El Girona debuta este domingo frente al CD Leganés en LaLiga Hypermotion. La pretemporada, sin embargo, no ha resultado nada alentadora: cuatro empates, dos derrotas y una sola victoria en siete partidos. Y tan solo una portería a cero, en el primer amistoso ante el Al-Qadsiah de Nacho Fernández e Iker Almena.

En cuanto a la plantilla, se produjeron tres fichajes: Pyshchur, Izan González e Iván Morante. En el apartado de salidas, son siete - ocho si se incluye la marcha de Krejci al Wolves -: Solís, Joel Roca, Blind, Rubén Blanco, Fuidias, Witsel y Juan Carlos. A ellos se suman los jugadores cedidos que regresaron a sus respectivos clubes.

También se reincorporaron Antal, Misehouy, Minsu, Jastin, Dawda y Asprilla, además de un Sergi Puig que tiene ficha de primer equipo. Pero queda mucho, muchísimo trabajo por hacer. Y el margen de maniobra es prácticamente inexistente. Con el precedente del curso pasado, el club era consciente de que, por el bien del equipo, la planificación deportiva no debía estar a medias con el inicio de la temporada. El descenso, sin embargo, trastocó todos los planes.

Estancados

La dirección deportiva debe trabajar en las salidas para continuar sumando efectivos a la plantilla que dirige Quique Álvarez. Unai Hernández dejará Al-Ittihad y regresará al Girona cuatro años después de su partida al Barcelona. Pero el club necesita reforzar otras posiciones, especialmente la del central, donde apenas cuenta con dos jugadores de la primera plantilla: David López, Francés.

De hecho, el Girona tiene 19 jugadores inscritos en LaLiga, entre los que no figuran Izan, Pyshchur ni Minsu. Hay varios futbolistas con cartel en el mercado, entre ellos Ounahi, Tsygankov, Arnau e Iván Martín. Otros, como Van de Beek, Àlex Moreno o Dawda, también podrían salir. Pero la realidad es que el estreno liguero está a la vuelta de la esquina y, por ahora, no se producen movimientos ni de salida ni de entrada.

Las carpetas de salida están, de momento, estancadas. Arnau Martínez tendría un acuerdo con el Valencia, pero el club catalán rechazó la primera oferta del conjunto che, de cinco millones de euros, y se remite a los ocho millones de su cláusula de rescisión. Es uno de los capitanes y uno de los futbolistas que mejor representan el 'orgull gironí' y, por ahora, su situación sigue en el aire.

Por su parte, Iván Martín mantiene el interés de clubes como Getafe, Sevilla, Racing de Santander o Rayo Vallecano. El reloj corre y el Girona no quiere vivir un 'déjà vu'.

Minsu y Jastin tendrán ficha del primer equipo

Tal y como ha informado el club en un comunicado oficial este jueves, Minsu y Jastin tendrán ficha del primer equipo esta temporada 2026-2027.

"Los dos jóvenes futbolistas de 20 y 22 años respectivamente se incorporarán de pleno derecho al equipo que dirige Quique Álvarez", dice el escrito.

Minsu, nacido en Gwangju (Corea del Sur) el 19 de enero de 2006, llegó a Catalunya siendo todavía muy joven y comenzó su formación futbolística en diferentes clubes del fútbol base catalán antes de incorporarse al CE Mercantil. Posteriormente pasó por la Damm y, en el verano de 2022, dio el salto al Girona para integrarse en su equipo juvenil.

Su progresión fue rápida y, tras destacar en las categorías inferiores, debutó con el Girona B el 30 de octubre de 2022. Poco a poco se convirtió en una de las piezas importantes del filial hasta recibir la recompensa a su rendimiento en 2024, cuando tuvo la oportunidad de estrenarse con el primer equipo.

El futbolista surcoreano debutó en Primera División frente a la Real Sociedad y, semanas después, vivió otro momento destacado al participar en un encuentro de la UEFA Champions League ante el PSV Eindhoven. Durante aquella temporada también tuvo protagonismo en la UEFA Youth League, competición en la que se consolidó como uno de los referentes de la cantera gerundense.

Con el objetivo de continuar con su crecimiento, Minsu disputó la temporada 2025-26 cedido en el FC Andorra, en LaLiga Hypermotion. Allí coincidió con otro jugador formado en el Girona, Jastin Garcia, que también jugó a préstamo en el conjunto andorrano.

Jastin nació en Lleida y comenzó su trayectoria en el FIF Lleida antes de incorporarse al Lleida Esportiu. Permaneció en la entidad hasta 2019, cuando entró en la estructura del Girona para formar parte de su equipo cadete.

Su evolución le llevó posteriormente al filial rojiblanco, al que se incorporó durante la temporada 2023-24. El 9 de marzo de 2024 llegó su debut con el primer equipo en Primera División, en un partido frente a Osasuna. Durante esa misma campaña volvió a tener minutos con el conjunto gerundense en dos encuentros de Liga, ante el Getafe y el Valencia.

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Los dos futbolistas comparten así una trayectoria marcada por su formación en el Girona y por una etapa reciente en el Andorra, un paso que les permitió acumular experiencia en el fútbol profesional y continuar con su progresión lejos de Montilivi.