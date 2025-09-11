GIRONA FC
Vanat ya trabaja a las órdenes de Míchel
El delantero ha vuelto a Girona tras los compromisos internacionales
EFE
El delantero ucraniano Vladyslav Vanat, el fichaje estrella del Girona, se ha ejercitado este jueves por primera vez bajo las órdenes del técnico Míchel Sánchez, después de los compromisos internacionales con su selección.
El equipo rojiblanco ha pagado alrededor de 15 millones de euros por un delantero que debe dar un salto de calidad al equipo, colista de LaLiga tras las derrotas contra el Rayo Vallecano (1-3), el Villarreal (5-0) y el Sevilla (0-2).
Vanat, de 23 años, llega a Montilivi después de lograr 51 goles y 24 asistencias en 119 partidos con el Dinamo de Kiev y podría debutar con el Girona en el partido de este domingo ante el Celta, en Balaídos.
El encuentro de Vigo también podría suponer el debut del portero croata Domink Livakovic y el centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, que se incorporaron a la disciplina este miércoles tras jugar con sus respectivas selecciones.
