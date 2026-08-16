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Fútbol catalán

El Girona busca empezar con buen pie

El debut de la Segunda División para los gerundenses será en Montilivi

En frente tendrán a un Leganés que busca una temporada de redención

La afición no fallará a su cita

La afición no fallará a su cita / Girona FC

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Isaac Fandos

Inicio del nuevo proyecto gerundense con el estreno en la Liga Hypermotion ante el Leganés en Montilivi.

Los hombres de Quique Álvarez, que debuta en el banquillo blanquirojo, tendrán que superar algunas adversidades en este inicio de campeonato. La principal, es la volatilidad de su plantilla, pues se espera que todavía haya varios movimientos antes del cierre del mercado de traspasos. Por ahora, el técnico no podrá contar ni con Ounahi, que se reincorporó tarde procedente del Mundial, ni con Portu, que sigue en su proceso de recuperación de su lesión, ni con Unai, que acaba de llegar a la entidad gerundense. 

Pese a ello, en la previa del encuentro, el técnico destacó que el equipo está listo para afrontar el encuentro con plenas garantías. “Con lo que tenemos mañana estaremos preparados para competir bien. Está claro que más adelante estaremos mejor, pero mañana estaremos preparados”, aseguró.

También destacó que el papel de la afición será clave, tanto en el debut como en el transcurso de la temporada: “Prefiero empezar en casa, siempre”. Y añadió: “Por mi parte solo puedo decir que intentaremos hacer que se sientan orgullosos”.

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En frente, tendrán a un Leganés que se ha asomado varios cursos por Primera, pero que la pasada campaña decepcionó e incluso coqueteó con el descenso.

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