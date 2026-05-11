SportySpain: "Vinimos para hacer las cosas diferentes"

Pregunta: ¿Cómo nace la idea de crear esta agencia y qué necesidad viste en el sector?

Respuesta: La agencia SportySpain nace de las ganas de ayudar a los jugadores como nos hubiera gustado que lo hubieran hecho con nosotros en su momento. Dos amigos ¨locos¨ apasionados por el fútbol, como Alberto Moral y yo (Toni Calvo) hemos sido futbolistas y teníamos la necesidad, pasión y conocimientos para ayudar en ese camino desde el futbol base al futbol profesional.

P: Empezar desde cero nunca es fácil, ¿cuál ha sido el mayor reto en este camino?

R: Nunca es fácil, y menos en un sector tan competitivo, exigente y donde se demandan resultados inmediatos. Pero cuando lo tienes claro, es difícil pararte. Vinimos para hacer las cosas diferentes, y eso al principio ¨chirria¨ un poco, pero cuando vas haciendo camino y los jugadores cumplen sus objetivos, o incluso superan sus expectativas, eso te afianza y te va abriendo puertas. El mayor reto seguro que está por llegar, pero hemos conseguido muchas cosas en estos últimos años a nivel deportivo con los chicos, desde firmar el primer contrato profesional en edad cadete de la histoiria del CD Leganés en su momento, desde gestionar el primer traspaso de la historia de un jugador en otro club (sin mencionar clubes), hasta tener muchos casos de éxito con jugadores que captándolos en edades de 15-16 años los hemos llevado a la élite del fútbol español

P: Habéis apostado por jugadores jóvenes, ¿qué buscáis en ellos más allá del talento?

R: Nuestra apuesta es clara, captar jugadores con ¨materia prima¨ como llamamos nosotros a los jugadores que vemos que tienen algo diferente, pero que todavía no lo han sacado y no se ve, pulirlos a nuestra manera tanto en lo futbolístico como en lo mental, para conseguir su mejor versión, su mejor exposición y llevarlos al fútbol profesional. Y captar jugadores que quieran progresar y seguir mejorando tanto en categoría como en caché futbolístico. Buscamos jugadores que a parte del talento deportivo, tengan un alto porcentaje de acierto en sus tomas de decisiones, veamos margen de mejora y sean capaces conseguir una MENTALIDAD DE ÉLITE, que es la manera de responder ante la adversidad y de repetir sus cualidades sea el escenario que sea.

Toni Calvo, de SportySpain / SportySpain

P: Habláis mucho de valores, ¿cuáles son innegociables dentro de vuestra agencia?

R: Nos basamos en valores que forman grandes jugadores y mejores personas. Trato humano, cercanía, confianza, transparencia, ambición, trabajo y profesionalidad. Valores que se le exigen al futbolista y que también nos exigimos a nosotros mismos.

P: ¿Cómo trabajáis el desarrollo personal de los jugadores además de su carrera deportiva?

R: No creemos en una mejora continua del futbolista si no tiene una buena base a nivel personal, por lo que en nuestra agencia, disponemos también de un Coach Mental Deportivo, ex-futbolista profesional, para dar soporte y ayuda en este sentido. A parte de nuestra cercania y conocimiento al 100% del entorno del deportista que es clave para el trato en el dia a dia.

P: Como agencia pequeña en crecimiento, ¿qué os diferencia de las grandes?

R: Cercanía, vemos minimo el 80% de los partidos de nuestros representados durante la temporada, ya sea en persona o en televisión. Y el trabajo individualizado, no somos la típica agencia de 300 jugadores, nosotros trabajamos con un número que entre los dos agentes podamos dar el servicio que se merece el jugador para asesorarle, conocerle y exponerle hacia los clubes de la mejor manera posible, para conseguir su mejor rendimiento y resultado posible.

SportySpain trabaja con jóvenes que apuntan alto / SportySpain

P: ¿Cómo construís confianza con jugadores y familias en un entorno tan competitivo?

R: Siendo nosotros mismos, somos lo que decimos y decimos lo que somos. La confianza no se da, se gana con hechos

P: ¿Cómo ves actualmente el mundo de la representación de futbolistas?

R: En muchas ocasiones, la fama del representante no es buena. Hay cosas que no nos parecen bien, y por eso también decidimos meternos en esta profesión, para limpiar esa imagen, como en todos los gremios, hay de todo. Actualmente hay mucha representación en jugadores de muy temprana edad, y eso hace que todo se desvirtúe, no sea real y no ayude a jugadores ni familias. Por eso yo siempre prefiero decir que soy asesor de deportistas. Asesoramos y guiamos dependiendo del perfil y tenemos muy claro a partir de que edad representar o no a un jugador.

P: ¿Qué objetivos tenéis a medio y largo plazo como agencia?

R: Somos ambiciosos, somos competitivos con nosotros mismos y siempre queremos más. Nuestro objetivo claro es afianzarnos y asentarnos en el fútbol profesional y ser un ejemplo en el trato, en el proceso y en el resultado.

P: Más allá de resultados deportivos, ¿qué tipo de impacto te gustaría dejar en los jugadores con los que trabajas?

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R: El día que un jugador deja de estar con nosotros o mas allá, el día que me retire, que me recuerden como una buena persona y que ayudé a hacerle la vida mas fácil. Si consigo hacer más feliz al que tengo al lado, a su vez me hace más feliz a mi.