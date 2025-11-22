Ezequiel Garay, tajante sobre un posible regreso de Leo Messi al Barça

Todos los culés quieren el regreso de Leo Messi al Barça, ya sea como jugador o con algún papel dentro del club. La visita del astro argentino al nuevo Spotify Camp Nou dio mucho de qué hablar, así como la entrevista exclusiva con SPORT, en la que deja claro que echa de menos su vida en Barcelona y desveló que volverá.

Una de las personas que más le conoce es su excompañero de selección argentina Ezequiel Garay, quien acudió hace unos días al pódcast de 'El Chiringuito', 'El cafelito de Josep Pedrerol', para hablar sobre el posible regreso de Messi al Barça, entre otros temas.

El exjugador del Valencia, entre otros equipos, empezó diciendo que es muy difícil definir al jugador del Inter de Miami en una frase, debido a que "es el mejor jugador de la historia".

No tiene dudas de que no hay nadie mejor que él, y que será difícil que un futbolista consiga todo lo que ha ganado él.

Leo Messi con la equipación de la temporada 26/27 / Marc Gómez / FC Barcelona YouTube

El defensa argentino explicó que tuvo que experimentar ambas caras de la moneda: defender sus ataques, pero también compartir vestuario con él y disfrutar de su fútbol con la selección argentina.

En los partidos que tenía que defender al astro argentino, Garay confesó en 'El cafelito de Josep Pedrerol' que no sabía cómo marcarlo y tampoco tenía ni idea de qué debía hacer para frenar a Leo Messi.

En ese instante de la entrevista, el presentador de 'El Chiringuito' se interesó en saber cómo es el '10' argentino dentro del vestuario. Garay no dudó en decir que "es muy tranquilo". Además, su "aura" ya hablaba por sí sola y pocas veces tenía que realizar algún discurso para motivarlos.

Sobre un posible regreso al Barça como jugador, el exjugador defendió que "Messi es Messi. Yo para mí lo quiero siempre en mi equipo, sea ahora o en cualquier equipo".