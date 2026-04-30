Endrick revela su peor momento en el Real Madrid: “Tenía miedo, lloré varias veces”

El camino de Endrick hacia el fútbol de élite no está siendo sencillo. El delantero del Real Madrid, actualmente cedido en el Lyon, ha atravesado meses de dudas, poca continuidad y una lesión en 2025 que marcó un antes y un después en su corta carrera. En una entrevista en The Guardian, el brasileño se sincera como nunca.

Aquel golpe llegó en mayo, cuando sufrió una lesión en el tendón de los isquiotibiales que le dejó fuera varias semanas. El contratiempo no solo le apartó del tramo final de LaLiga, sino que también comprometió su presencia en el Mundial de Clubes.

Xabi Alonso no contó con Endrick en el Real Madrid / EFE

Pero lo más duro no fue lo físico. “Tenía mucho miedo. Lloré varias veces. Eso es algo que haces en privado. No sabes si vas a recaer, si vas a mantener tu nivel o si vas a volver más débil”, explica.

El impacto fue total. Endrick sintió que se quedaba atrás en plena pelea por hacerse un sitio: “Cuando te lesionas, lo pierdes todo. Pierdes la oportunidad de luchar por un puesto”. De hecho, el brasileño estuvo más de tres meses fuera y llegó a acumular más de 120 días de baja tras una recaída posterior.

Endrick, en una foto de archivo con el Lyon / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

A nivel mental, su precoz proceso hasta llegar a la élite también le ha hecho cambiar: “Ya no presto atención a lo que dice la gente. Cuando terminaba un partido, iba directo a las redes sociales para ver qué decían de mí”.

Esa evolución también le ha llevado a una reflexión más amplia sobre el fútbol de élite: “El fútbol no es un lugar agradable. Es un entorno muy duro”. Un mensaje poco habitual en un jugador de 19 años, pero que explica bien lo que ha vivido en sus primeros años en Europa.

Bellingham, perseguido por Lucas Boyé / Europa Press

En ese proceso, el vestuario del Real Madrid fue clave. Endrick señala especialmente a Jude Bellingham: “Fue muy importante para mí. Me hizo sentir bienvenido en el club”, asegura. Además, también destaca el impacto de Luka Modric: “Fue el jugador que más me impresionó. Era una clase magistral cada día”.

Ahora, con minutos y protagonismo en el Lyon, Endrick vuelve a mirar al futuro con ambición. Su objetivo inmediato está claro: “Mi primer deseo es jugar el Mundial. Necesito estar allí. Tengo que hacer bien mi trabajo aquí para ganarme el sitio”.

Tras vivir uno de los lados negativos del fútbol, Endrick ha cambiado. El talentoso jugador brasileño lo deja claro en esta entrevista, confirmando que en la élite también se aprende sufriendo.