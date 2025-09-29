Saltan chispas Conte-De Bruyne en Nápoles: "Se ha equivocado de entrenador"

No le gustó un pelo a Kevin de Bruyne ser sustituido en la derrota del Nápoles en Milán (2-1). El internacional belga, que anotó su tercer gol en la Serie A, fue remplazado en el minuto 72, cuando su equipo estaba en superioridad numérica tras la roja al 'rossonero' Pervis Estupiñán y buscaba la remontada en San Siro.

De Bruyne se retiró al banquillo con cara de pocos amigos y gesto de indefencia, algo que no sentó nada bien a su entrenador, el italiano Antonio Conte. El técnico de los partenopeos se refirió al desplante del ex del Manchester City en la sala de prensa, dejando claro quién manda al pie del Vesubio.

"Espero que De Bruyne esté molesto por el resultado y no por el cambio, de lo contrario se habrá equivocado de entrenador", espetó el entrenador de Lecce ante los medios de comunicación.

Conte, conocido por su carácter adusto, no se casa con nadie y exige como el que más. Sonado fue su encontronazo público a inicios del curso pasado con el propietario Aurelio De Laurentiis a razón de las entradas y salidas en el mercado de fichajes.

Antonio Conte, junto a De Bruyne / Twitter

No es la primera vez

De Bruyne, a sus 34 años de edad y tras una larga y exitosa carrera en el Manchester City, optó por una última aventura en Italia. El belga fue recibido en el vigente campeón del 'Scudetto' como una leyenda y su rendimiento sobre el césped ha sido acorde a las expectativas, pero con un denominador común.

El ex del Manchester City es titular indiscutible para Conte, aunque sólo ha completado dos de los seis encuentros esta temporada. Especialmente cruel fue el cambio en su regreso al Etihad Stadium en la primera jornada de la Champions League. De Bruyne fue el sacrificado por su entrenador tras la temprana expulsión de Di Lorenzo en el minuto 10, algo que empañó el cálido recibimiento que le preparó la afición 'sky blue' por los servicios prestados durante prácticamente una década.