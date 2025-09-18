Cruel regreso de De Bruyne al Etihad: ovación y sustitución a la media hora

El regreso de Kevin De Bruyne al Etihad Stadium no fue tan idílico como se esperaba. El belga, que fue recibido con todos los honores que se merece, vio cómo una prematura expulsión por roja directa de su capitán, Giovanni Di Lorenzo, le obligaba a abandonar el terreno de juego en el minuto 26.

La estrella de Drongen fue el sacrificado por Antonio Conte, quién decidió dar entrada a Matías Oliveira para reforzar el lateral. Una decisión radical, a la par que necesaria, que empañó el retorno del excapitán mancuniano a la que fue su casa durante diez temporadas.

Un recibimiento a la altura de su leyenda

Casualidades del destino, el sorteo de la Champions quiso que De Bruyne volviera al Etihad el mismo año que decidió emprender una nueva etapa lejos de la Premier League. Tras 10 prolíficas campañas en Inglaterra, el mediapunta de 34 años decidió unirse sin coste al Nápoles hasta junio de 2027, pero sus antiguos aficionados aún no le han olvidado.

Y es que De Bruyne fue muy grande en Manchester. Lo ganó todo. Por eso, la previa del choque entre Manchester City y Nápoles estuvo marcada por las muestras de cariño de la afición británica hacia uno de sus excapitanes. Entre todos los cánticos y vítores destacó un tifo en el que se podía ver al jugador en un trono con una corona junto a su apodo: 'KingKev'.

Sacrificado por necesidad

No obstante, toda la emotividad y nostalgia se fue al garete más pronto que tarde. Pues, en el minuto 21, Di Lorenzo derribó a Haaland siendo el último hombre y terminó siendo expulsado. Con esta situación, Conte se vio obligado a mover el banquillo y entre todos los jugadores, Kevin De Bruyne fue el sacrificado.

Recibimiento espectacular a De Bruyne en su regreso a Manchester / AP

El belga se retiró al banquillo tras completar 26 minutos sobre su antiguo césped en los que le dio tiempo de tocar nueve balones, repartir 8 pases precisos e intentar un regate que no le salió. Se fue reconfortando por los aplausos de ambas aficiones.

Una leyenda en Inglaterra que quiere seguir brillando en Italia

A pesar del desafortunado desenlace en su regreso, para siempre quedarán los 422 partidos que De Bruyne disputó con los 'sky blues'. También los 108 goles y las 177 asistencias, claves en la consecución de una Champions League, seis Premier League, dos F.A Cup, cinco EFL Cup y dos Community Shield que le colocan como uno de los mejores jugadores en la historia del club inglés.

Ahora, sigue brillando en Italia, donde en sus primeros tres encuentros con el Nápoles ha anotado 2 goles. Nada mal para un futbolista que a pesar de sus 34 años sigue brillando como siempre.