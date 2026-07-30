Ancelotti rompe su silencio tras fracasar en el Mundial: "Neymar estaba en buena forma, lo demostró"

Carlo Ancelotti rompió su silencio tras la prematura eliminación de Brasil en el Mundial. El técnico italiano, en sus primeros meses como seleccionador de la 'Canarinha', fracasó tras caer frente a una Noruega que le dominó casi todo el encuentro.

El que fuera técnico del Real Madrid admitió errores, anunció una revolución con líderes jóvenes como Estevao, Endrick o Vitor Reis y aseguró no arrepentirse de la convocatoria de Neymar ni del estilo de juego ofrecido por Brasil en la Copa del Mundo.

Lo que sí tiene claro Ancelotti es que la mayoría de jugadores de más de 30 años han finalizado ya su ciclo con la selección. "No voy a decir que voy a cambiar a los 26 jugadores. Vamos a mantener a algunos importantes que puedan continuar el trabajo, como Marquinhos. Pero la idea es cambiar, incorporar una nueva generación".

En una entrevista con 'Globo Esporte', Carletto explicó que ya ha "asimilado" la derrota "decepcionante" ante Noruega, pero no se arrepiente del estilo de juego mostrado al contar con jugadores de la talla de Vinicius o Raphinha: "Podría recibir críticas porque el equipo tuvo menos posesión que Noruega. Pero la estructura y las características de los jugadores no se adaptan a un juego de posesión".

"Cuando tienes jugadores como Vinicius, Endrick, Estêvão y Raphinha en la delantera, no tienes por qué jugar un juego de posesión. Tienes que jugar un juego más vertical. Así que el estilo se basa en las características de los jugadores. Si surgen nuevos jugadores, un mediocampista de gran calidad, obviamente podrás jugar un juego más de posesión", espetó Ancelotti.

En ese sentido, se fijó el italiano en la España campeona del mundo y se deshizo en elogios hacia su centro del campo: "Es cierto que el equipo que ganó el Mundial, España, tuvo mucha posesión. Pero España encajó un gol. Tuvieron mucha posesión porque tienen una generación muy fuerte de centrocampistas. Tienen siete de los mejores centrocampistas del mundo: Fabián, Rodri, Pedri, Olmo, Zubimendi, Merino y Gavi. Siete. Así que buscaron la posibilidad de controlar el partido y ganar el Mundial".

Preguntado por la lista de convocados que realizó para el Mundial, Ancelotti destacó "el trabajo bien hecho": "La evaluación de los jugadores para elaborar la lista de 26 fue correcta. Creo que esos 26 eran los que debían haber jugado en el Mundial. Pero claro, llegado el momento puedo decir que fue equivocada".

Noticias relacionadas

Entre ellos estaba Neymar, sobre quien no se arrepiente Ancelotti: "Fue una lástima, porque Neymar no tuvo la oportunidad de prepararse como los demás. Pero nunca consideramos reemplazarlo por eso, ya que estaba en buena forma, como lo demostró en el partido contra Noruega. Fue la decisión correcta, porque Neymar se comportó muy bien".