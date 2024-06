El Barça renueva a Òscar Gistau, el '9' del futuro

Todo acordado. En breve se podría hacer oficial. El Barça se asegura la continuidad de un delantero centro de gran nivel y Òscar Gistau firmará su primer contrato profesional con el club de su vida. El deseo del futbolista de seguir de blaugrana ha pesado y el atacante de Salou persistirá en su sueño de triunfar en el Barça. Gistau es el delantero centro puro con mayor proyección del fútbol formativo blaugrana y ello había llamado la atención de grandes clubs europeos. Òscar Gistau ha jugado las cuatro últimas temporadas enla cantera del Barça y firmará hasta el 2027 con el club blaugrana.

Sport lo ha podido confirmar. Òscar Gistau quiere seguir creciendo en el equipo de su corazón y tanto él como su familia no se han planteado cambiar de aires. El Barça confía en este delantero centro que esta próxima temporada formará parte de la plantilla del Juvenil A que podría dirigir Juliano Belletti. El club confía en que si sigue creciendo Gistau podría ser una opción a medio plazo más que interesante para ser el delantero centro del primer equipo.

Mucho más que un goleador

El ex de la Fundació Futbol base Reus ha seducido a los técnicos esta temporada y pese a ser cadete ha lucido todo su potencial con el Juvenil B y el Juvenil A. Entre los dos conjuntos juveniles, Òscar ha sumado 15 goles y numerosas asistencias. El de la Costa Dorada es un atacante moderno. Gistau es rápido, intenso, rematador pero también es un gran presionador y un jugador que no baja su rendimiento cuando cae a las bandas. Un atacante con grandes capacidades físicas y habilidades técnicas para moverse con soltura cerca del área.

Óscar Gistau celebra con Guillem Víctor un gol del Juvenil B / Dani Barbeito

Un '9' asociativo y rompedor que quiere triunfar de blaugrana y acabar con la maldición de los '9' de casa. La marcha de Marc Guiu al Chelsea es el último ejemplo de delantero centro canterano que no puede consolidarse en el club.

En sus dos primeros cursos en el Barça Gistau siguió el crecimiento lógico y formó parte del Infantil e Infantil A. En la temporada 2022-23 se saltó el Cadete B y fue un fijo del Cadete A de Ivan Carrasco. Pese a ser un año menor que sus compañeros y rivales, Gistau dio un paso adelante y rindió a un nivel altísimo. Este paso adelante provocó que hace un año se decidiera que formase parte del Juvenil B.

Óscar Gistau y Brian Fariñas celebran un gol del Juvenil A / Dani Barbeito

Con Pol Planas, Gistau ha participado en 20 partidos y su buen hacer llamó la atención de Óscar López que lo ha hecho jugar 15 partidos con el Juvenil A. En algunos casos ha jugado un fin de semana con ambos equipos. Estas cifras podrían haberse ampliado de no haber sufrido hace unos meses una lesión en el tendón isquiotibial superior.

La visión de Iván Carrasco

Sport ha contactado con Ivan Carrasco, entrenador de Gistau en la temporada 2022-23, y nos ha definido las cualidades del delantero de Salou: "Òscar Gistau es un nueve muy completo, un híbrido entre el delantero centro referencial y el falso nueve. Es capaz de ser referencia para un juego directo, con capacidad para descargar y proteger el balón pero a su vez es un atacante muy asociativo que sabe acercarse y combinar con los interiores".

El que fuera su entrenador en el Cadete A lo recuerda como "un punta con una gran capacidad para definir con precisión llegando y estando en el área. Uno de sus puntos diferenciales es su gran capacidad para desmarcarse, él siempre se habilita bien y evita caer en el fuera de juego".

Óscar Gistau anotó tres goles en el campo del Nàstic / FCB

Otro punto importante para un '9' del Barça es saberse mover en espacios reducidos. Ivan Carrasco lo tiene claro: "Gistau tiene una gran capacidad técnica para eliminar oponentes".

En la fase defensiva Carrasco es contundente y lo define como un "espectáculo" ya que "cuando va a robar el balón lo hace de verdad, no va nunca por compromiso, lo siente". Preguntado sobre si sus características podrían asimilarse a las de Morata, Iván Carrasco puntualiza: "No la veo una mala comparación aunque salvando las diferencias a Gistau lo veo con mejor pie y más plástico. Incluso te diría que hay detalles suyos que me hacen recordar a David Villa. Es muy inteligente".

Preguntado por si Gistau podría arrancar desde la izquierda como Villa en el Barça de Guardiola, Iván Carrasco se moja: "creo que sí, conmigo ya jugó puntualmente de '11 y gracias a su enorme zancada podría hacerlo". Para acabar de definir a Gistau le hemos preguntado a su ex entrenador por su carácter y todo han sido elogios: "Es una persona de trato muy fácil con los compañeros y el cuerpo técnico. Es muy competitivo y un gran trabajador".