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UFEC

La UFEC i Eurofitness posen els seus centres a disposició del Club Esportiu Mossos d'Esquadra

Aquest acord permetrà que els membres del cos puguin entrenar al màxim nivell

Les tres parts implicades, a la signatura de l'acord

Les tres parts implicades, a la signatura de l'acord / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya i Clubs Eurofitness han signat un conveni de col·laboració amb el Club Esportiu Mossos d’Esquadra. Aquest gran acord permetrà als membres del cos accedir a totes les modernes instal·lacions esportives per poder entrenar al màxim nivell.

Amb aquesta aliança, les entitats esportives refermen el seu compromís actiu amb el cos de seguretat del nostre país. El propòsit és facilitar diversos espais equipats per contribuir directament a la seva preparació física, millorar el rendiment diari i promoure un estil de vida molt saludable.

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Aquesta cooperació representa una aposta ferma per garantir que els policies disposin dels millors recursos possibles per mantenir un estat de forma excel·lent i exercir la seva tasca amb una seguretat total.

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