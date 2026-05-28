La UFEC reforça la seva presència a Europa amb una setmana d’intensa activitat internacional
UFEC
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha culminat una setmana marcada per una intensa agenda internacional amb participació en diversos esdeveniments de referència a Europa. Aquesta activitat ha permès a l’entitat consolidar el seu posicionament en espais clau de decisió i debat vinculats a l’esport, la innovació social i la participació ciutadana, per reafirmar el seu paper com a actor actiu en l’àmbit europeu.
En el marc del TAFISA World Congress, celebrat a Praga, la responsable del Departament Internacional i d’Acció Social de la UFEC, Milena de Murga, ha presentat diverses iniciatives europees impulsades per l’entitat. Entre aquestes destaca YouthSportCV, un projecte liderat per la UFEC que treballa per reconèixer les competències adquirides a través de l’esport i millorar l’ocupabilitat juvenil, amb una atenció especial als joves en situació de vulnerabilitat. També s’han fet avenços en el desenvolupament de Give Sport a Say, finançat pel programa europeu CERV-CIV, que promou una major participació ciutadana i democràtica dins del sector esportiu.
L’agenda internacional ha inclòs igualment diverses reunions i trobades institucionals a Gant, reforçant el treball en xarxa amb altres organitzacions europees, així com la participació a Budapest en la 34a Assemblea General de l’ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation), l’entitat que representa el moviment esportiu davant les institucions comunitàries.
La delegació de la UFEC, encapçalada pel president Gerard Esteva i amb la participació de Milena de Murga, ha estat present en els debats que marquen el futur de l’esport europeu. Durant aquestes jornades s’han abordat qüestions clau com la igualtat de gènere, la participació de la joventut en la governança esportiva, la salut mental i la incidència del sector en les polítiques europees.
Aquesta presència en fòrums internacionals de primer nivell permet a la UFEC contribuir activament a la definició d’un model esportiu més inclusiu, sostenible i alineat amb els grans reptes socials del continent, alhora que reforça les aliances estratègiques amb altres actors europeus.
Amb tot, la UFEC reafirma el seu compromís amb la cooperació europea i amb la defensa dels interessos de les federacions i clubs catalans en els espais on es construeix el futur de l’esport.
