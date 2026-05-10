El PSG dobla su apuesta y confía en otro entrenador español

El Paris Saint-Germain de balonmano ya tiene marcado en rojo el nombre de su futuro entrenador. Según informó este domingo el diario francés L'Équipe, el club parisino habría alcanzado un acuerdo con Roberto García Parrondo para que el técnico español se haga cargo del equipo a partir de 2027.

La información apunta a que el actual entrenador del MT Melsungen será el relevo de Stefan Madsen dentro de dos temporadas. Aunque el técnico danés apenas lleva unos meses al frente del conjunto francés, la dirección del PSG ya estaría preparando un nuevo cambio de ciclo en busca de relanzar el proyecto deportivo.

Según desvela L’Équipe, la operación se ha trabajado con vistas al verano de 2027, fecha en la que finalizan tanto el contrato de Madsen como el de García Parrondo con el Melsungen. El PSG no contemplaría adelantar el relevo antes de tiempo debido al coste económico que supondría indemnizar tanto al técnico danés como al club alemán.

El periódico francés añade además que el propio Parrondo vería con buenos ojos incorporarse en 2027 para tener margen suficiente de participar en la construcción de la futura plantilla parisina. La idea del entrenador español sería aterrizar en un proyecto diseñado a su medida y con capacidad para competir inmediatamente por todos los títulos.

El nombre de Roberto García Parrondo lleva tiempo vinculado a varios grandes clubes europeos después del excelente trabajo realizado en Alemania. El madrileño dirige al MT Melsungen desde 2021 y ha conseguido convertir al equipo en uno de los conjuntos más competitivos de la Bundesliga. Antes de su etapa en el balonmano alemán, el técnico español ya dejó su sello en el RK Vardar, con el que conquistó la Champions League de 2019.

El madrileño Roberto García Parrondo dirigirá su primera Final Four / EFE

La posible llegada del entrenador español se enmarca, siempre según L’Équipe, dentro de una nueva revolución que prepara el PSG Handball. El club francés trabaja desde hace tiempo en una reorganización deportiva y económica que afecta tanto a la plantilla como a la estructura técnica. La intención de la entidad sería construir un proyecto más sostenible sin renunciar a la ambición de conquistar la Champions, el gran objetivo pendiente del equipo parisino.

Además, esta apuesta por un técnico español encajaría también con la línea de confianza que Nasser Al-Khelaïfi ya ha impulsado en el fútbol. El dirigente catarí encontró estabilidad y éxito competitivo con Luis Enrique al frente del primer equipo y ahora estaría decidido a doblar su apuesta por el talento español también en el balonmano.

En los últimos años, el PSG ha ido modificando progresivamente su estructura con varias salidas importantes y una política de control económico más marcada que en etapas anteriores. Dentro de ese contexto, la elección de García Parrondo respondería al perfil de entrenador que busca el club: experiencia internacional, capacidad de gestión y conocimiento del máximo nivel europeo.

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De confirmarse definitivamente la operación, Roberto García Parrondo se convertiría en uno de los técnicos españoles con mayor responsabilidad en el balonmano continental al asumir el mando de uno de los grandes europeos de la última década.