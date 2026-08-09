BALONMANO
Las Guerreras Juveniles hacen historia y revalidan el título mundial
La selección juvenil femenina revalida el título universal tras imponerse por 26-23 a Montenegro en la final del Mundial celebrado en Rumanía
EFE
La selección española juvenil femenina de balonmano hizo historia y revalidó el título universal que conquistó hace dos años en China tras imponerse este domingo por 26-23 a la de Montenegro en la final del Mundial de la categoría disputado en Rumanía.
Un triunfo incomprensible sin la maestría táctica de la seleccionadora española Cristina Cabeza que cuando pareció que la final se le escapaba al conjunto español (16-19) dio por completo la vuelta al partido con el paso a una defensa abierta.
Pero no fue la única batalla táctica que Cabeza, que ya estaba al frente del equipo español se impuso en el pasado Mundial, ganó a su homólogo montenegrino, Milos Perovic, que no encontró respuesta al ataque con siete jugadoras de campo por el que apostó España en los minutos finales, que llevó a las Guerreras Juveniles a la victoria.
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