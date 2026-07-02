Estos son los cortes de tráfico en Barcelona por el Tour de Francia: días, horarios y calles afectadas

Barcelona se prepara para el mayor despliegue de movilidad de los últimos años. Entre el 2 y el 5 de julio, la salida del Tour de Francia 2026 obligará a cortar el tráfico en varios distritos de la ciudad, con especial incidencia en l'Eixample, Sants-Montjuïc y Sant Martí.

El Ayuntamiento calcula que hasta 850.000 personas pasarán por las calles durante esos días, por lo que la recomendación es clara: prescindir del coche y moverse en transporte público.

Jueves 2 de julio: presentación de equipos

El primer día de afectación es hoy jueves 2 de julio, con la presentación de los equipos en los alrededores de la Sagrada Família.

Los cortes empezaron la noche del 1 de julio con la colocación de vallas en la avenida de Gaudí, y se vuelven definitivos a partir de las 14.00 horas en el perímetro formado por las calles Sant Antoni Maria Claret, Castillejos, Ronda del Guinardó, Sant Quintí, Còrcega, Dos de Maig, Aragó, avenida Diagonal y calle Nàpols.

La reapertura será progresiva a partir de las 21.30 horas. Hoy, la L2 no realizará parada en la estación de Sagrada Família, aunque los accesos de la L5 por la calle Sardenya seguirán operativos.

También habrá desvíos en las líneas de bus D50, H8, H10, V21, V23, 19, 33, 34, 47, 117, 191, 192, 100 y 101.

Cuenta atrás para la salida del Tour de Francia en Barcelona / AP

Sábado 4 de julio: la contrarreloj por equipos

El sábado 4 de julio llega la contrarreloj por equipos, de 19,4 kilómetros, que recorrerá la fachada marítima de la ciudad hasta Montjuïc.

Desde las 12.00 horas habrá restricciones de tráfico, con cierre completo a partir de las 13.30 horas, en un trazado que incluye la avenida del Litoral, calle Salvador Espriu, calle Bac de Roda, calle Llull, Josep Pla, rambla de Guipúscoa, Aragó, Lepant, Mallorca, paseo de Gràcia, Tarragona, avenida de la Reina Maria Cristina y paseo Olímpic, entre otras vías.

El perfil de la etapa 1 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

Las restricciones se levantarán a partir de las 20.30 horas. Desde las 06.00 horas de ese mismo sábado comenzará la retirada de vehículos a lo largo de todo el recorrido, y ya el viernes 3 de julio, desde las 18.00 horas, quedará prohibido aparcar en todo el trazado.

El metro no se verá afectado este día, pero sí numerosas líneas de bus, que circularán hasta los límites del circuito y allí darán media vuelta: D20, D50, H10, H12, H14, H16, V9 a V29, X2, X3 y una larga lista de líneas urbanas, entre ellas la 6, 7, 13, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 46, 47 y 54.

Antes del paso de los corredores, la tradicional caravana publicitaria recorrerá el trazado animando el ambiente con música, vehículos tematizados y obsequios para el público. El sábado 4 de julio saldrá a las 15.35 horas y completará su paso por Barcelona en apenas 39 minutos, con llegada prevista a las 16.14 horas.

Domingo 5 de julio: llegada desde Tarragona

El domingo 5 de julio, con la llegada de la segunda etapa procedente de Tarragona, la afectación se traslada a la entrada de la ciudad por la calle Collblanc, la Travessera de les Corts y las calles de Sants y la Creu Coberta. A partir de ahí, el peso recae sobre Montjuïc, con cortes en la avenida del Paral·lel, el passeig de Montjuïc, la avenida de Miramar y la carretera de Montjuïc, entre otras vías.

Las restricciones arrancan también a las 12.00 horas, con cierre completo a las 13.30 horas, y empezarán a levantarse progresivamente a partir de las 18.00 horas.

El perfil de la etapa 2 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

La caravana, en este caso, saldrá mucho antes, a las 11.30 horas, y no completará su recorrido hasta las 16.15 horas, ya en la zona de meta.

El metro tampoco se verá afectado, pero sí varias líneas de bus, cuyo servicio quedará interrumpido durante el paso de los corredores: D20, D50, H8, H10, H12, H14, H16, V1 a V11, X2, X3 y líneas como la 21, 46, 54, 55, 63, 65, 67, 68, 78, 100, 109, 113, 115, 121, 125, 150 y 157.

Recomendaciones de movilidad

El Ayuntamiento recomienda evitar el vehículo privado durante estos tres días y apostar por el metro, cuya oferta aumentará entre un 30 y un 40% gracias al refuerzo de TMB.

El Bicing también sufrirá cierres puntuales de estaciones a lo largo de los recorridos, aunque se habilitarán aparcamientos vigilados y gratuitos para bicicletas y patinetes cerca del circuito.