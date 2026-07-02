El Pogacar más ambicioso apunta a su quinto Tour: “Quiero ganar las 21 etapas, pero el objetivo es la general”

Tadej Pogacar tiene una cita con la historia este mes de julio. El 'Grand Départ' de Barcelona marcará el inicio de la andadura del 'Pequeño Príncipe' hacia su quinta victoria del Tour, récord del que hasta ahora solo puede presumir un selecto grupo de cuatro formado por los legendarios Anquetil, Hinault, Merckx e Induráin. La magnitud del reto intimida, pero el jefe de filas admitió sentirse "realmente motivado" de cara a sus posibilidades de cara a las tres próximas semanas.

Con motivo de la presentación del Tour de Francia, Pogacar atendió a un reducido grupo de medios entre los que se encontraba SPORT para expresar sus sensaciones de cara a la presente edición de la ronda gala. Contrario a otras voces dentro del pelotón, el esloveno restó importancia al peso que pueda tener el 'Grand Départ' en los primeros compases de la carrera. "Siempre puedes prepararla más, pero nosotros hemos hecho lo que hemos podido. No todo se decidirá en la contrarreloj, hay otras 20 etapas después".

Pogacar también fue preguntado por las recientes declaraciones de Mike Teunissen, que aseguró que el jefe de filas podría ganar 10 etapas si quisiera. "Yo quiero ganar las 21 etapas", bromeó antes de puntualizar su afirmación: "Pero creo que es bastante difícil. De hecho, ganar 10 etapas también me parece bastante difícil. Intentaré conseguir todas las victorias que pueda, pero el objetivo principal es la general.

Pogacar, durante la presentación del Tour de Francia en Barcelona / EFE

Por si el estratosférico nivel que ha mostrado en los meses previos al Tour no fuese suficiente, Pogacar contará con una escolta de lujo liderada por Isaac del Toro. El líder sólo tuvo buenas palabras hacia el que será su gregario este año, augurándole un gran futuro dentro del pelotón. "No quiero poner mucha presión sobre él, pero es un corredor brillante. Creo que puede ganar el Tour algún día, incluso podría ser este año".

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Pogacar y el bloque del UAE Team parten como grandes favoritos en la presente edición del Tour, pero Vingegaard, Evenepoel, Seixas y compañia no se lo pondrán fácil. "Como cada año, creo que están preparados. Todos vienen de grandes preparaciones y entrenamientos, pienso que va a haber mucha exigencia".