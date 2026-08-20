¿Cuándo empieza la Vuelta a España 2026? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Vuelta a España 2026, tercera y última Gran Vuelta de la temporada ciclista, cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida. Algunos de los grandes nombres del pelotón se dan cita en Mónaco para dar comienzo a su andadura en carreteras españolas con el objetivo de apuntarse la victoria en una de las ediciones más duras de los últimos tiempos.

Con inicio en Mónaco y final en Granada, la 81ª edición de la Vuelta a España contará con un recorrido de 3.275 kilómetros repartido a lo largo de 4 países y en las tradicionales 21 etapas. Entre ellas destacan 6 jornadas de montaña pura, además de 4 de media montaña y dos contrarrelojes individuales, con la primera de ellas disputándose en la etapa inaugural del Principado.

Pogacar, que regresa a la ronda española después de 7 años de ausencia, toma salida como máximo favorito a tomar el relevo de Jonas Vingegaard en el palmarés de la competición. Los grandes obstáculos entre el líder del UAE y la victoria serán Felix Gall, Oscar Onley, Richard Carapaz o el 4 veces ganador de La Vuelta Primoz Roglic, además de un Enric Mas que llega escoltado por una alineación de lujo.

Primoz Roglic celebra una de sus victorias en la Vuelta a España / EFE

¿Cuándo empieza la Vuelta a España 2026?

La Vuelta a España 2026 abrirá el telón el próximo sábado 22 de agosto en Mónaco con la disputa de una contrarreloj individual. El inicio de la prueba tendrá lugar a partir de las 16:17 horas (CEST), mientras que el final está previsto para las 19:30 horas (CEST).

¿Dónde ver gratis y en abierto la Vuelta a España 2026?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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