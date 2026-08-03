Ya es oficial: Pogacar correrá la Vuelta a España 2026

La participación de Tadej Pogacar en la Vuelta a España 2026 ya es una realidad. Después de varias semanas de intensos rumores, el 'Pequeño Príncipe' ha confirmado su regreso a la ronda gala siete años después de su primera y hasta la fecha única participación.

Tal como avanzó el Príncipe Alberto de Mónaco durante la disputa del pasado Tour de Francia, Pogacar estará presente en el pistoletazo de salida de la Vuelta a España, que este año arranca desde el Principado con una contrarreloj que recorrerá el mismo trazado que el circuito de Fórmula 1. La competencia será feroz, pero el nivel exhibido por el líder del UAE a los últimos meses obliga a situarle como máximo favorito a conquistar una de las carreras que todavía no figuran en su legendario palmarés.

Pogacar tenía una cuenta pendiente con La Vuelta, y todo apunta a que este año será en el que esta deuda quedará saldada. La tercera 'Grande' del calendario es, junto con la París-Roubaix y el oro olímpico en ruta, una de las pocas carreras de máximo prestigio que el esloveno todavía no ha conquistado, aunque parece cuestión de tiempo que todas ellas terminen agrandando sus voluptuosas vitrinas.

Pogacar tiene tres grandes cuentas pendientes antes de redondear una carrera de leyenda / EFE

El regreso de Pogacar a la ronda española se produce en el mismo año en el que Vingegaard ganó el Giro y se unió al prestigioso club de ganadores de las tres Grandes Vueltas, gesta de la que 'Pogi' todavía no puede presumir. En caso de cumplir los pronósticos, acompañará a su gran rival en un selecto grupo del que también forman parte Jacques Anquetil, Eddy Merckx y Bernard Hinault, Alberto Contador, Chris Froome, Felice Gimondi y Vincenzo Nibali.

El momento perfecto

Uno de los grandes motivos que explica la ausencia tan prolongada de Pogacar en La Vuelta es la ubicación de esta en el calendario. Al disputarse entre finales de agosto y mediados de septiembre, la ronda española se encuentra justo en medio de los dos grandes objetivos del esloveno año tras año: el Tour de Francia y los Mundiales de ciclismo.

Pogacar celebra su victoria en el Tourmalet / EFE

En un primer momento, el plan inicial de Pogacar era tomarse un merecido descanso tras el Tour y volver a la acción en dos clásicas de Canadá, que servirían como preparación de cara a los Mundiales que se celebran en ese mismo país. Sin embargo, la sorprendente frescura con la que el líder del UAE selló su participación en la 'Grande Boucle' le ha terminado animando a apuntarse a La Vuelta.

En ediciones anteriores, Pogacar había cruzado la meta en los Campos Elíseos de París mostrando signos de fatiga tanto a nivel físico como mental. Estos quedaron especialmente evidenciados tras el Tour de 2025, en el que afrontó las cimas finales con extremo cansancio, condicionante que no parece haber achacado en ningún momento a lo largo de la última edición.

El origen de la leyenda

Este año, Pogacar afronta como una leyenda viviente la carrera que contempló atónita sus primeras exhibiciones como profesional. En 2019, una versión adolescente del esloveno sorprendió al mundo del ciclismo al ocupar el tercer escalón del podio solo por detrás de Primoz Roglic y de Alejandro Valverde, y siete años después tendrá la oportunidad de redondear un palmarés en Grandes Vueltas en el que ya figuran cinco Tours y un Giro.

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Un jovencísimo Pogacar sorprendió al mundo del ciclismo en la Vuelta a España 2019 / EFE

Esta posición de privilegio fue consecuencia directa de tres exhibiciones en la alta montaña que derivaron en las tres únicas victorias de etapa en La Vuelta que por ahora figuran en su historial. Pogacar avisó al mundo del monstruo que se avecinaba en Cortals d'Encamp, demostró que este triunfo no era casualidad en los Machucos y terminó de confirmarse como una amenaza real con una exhibición en Gredos que su director deportivo Matxin todavía recuerda como una de las más memorables de toda su carrera.