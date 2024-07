El 'EuroComo' de Cesc Fàbregas ya ilusiona

Cesc Fàbregas quiere crear a un 'monstruo'. No le bastó con ascender a un Como que no pisaba un césped de la Serie A desde la temporada 2002/03, sino que quiere más. Mucho más. No quiere pasar de 'puntillas' y simplemente asegurar la permanencia. Por ello, el de Arenys de Mar trabaja codo con codo con la dirección deportiva para armar una plantilla de lujo y que compita junto a los más grandes.

Para hacernos una idea, el interés de Raphael Varane por el proyecto es una muy bueña señal de que las cosas se están haciendo muy bien en la ciudad de la región de Lombardía. Mundialmente aclamada por su lago, bordeado por los Alpes Italianos y en forma de 'Y', se situó en el mapa futbolístico cuando Cesc Fàbregas tomó las riendas de la primera plantilla.

Cesc Fàbregas dirigiendo un entrenamiento del Como / COMOFOOTBALL

AMBICIOSO, GANADOR Y REFERENTE

El de Arenys de Mar decidió pasar sus últimos días como futbolista profesional en el Como. Venía de pasar tres temporadas y media en el Mónaco, y eligió un destino tranquilo y alejado de los focos para ir desvinculándose poco a poco de un deporte en el que dejó huella.

El pasado mes de agosto, pues, ponía punto final a una carrera exitosa y dejando un enorme legado en clubes como FC Barcelona, Arsenal o Chelsea y en la Selección. Y con un currículum envidiable: 739 partidos, 125 goles, 215 asistencias y 16 títulos, incluidas dos Eurocopas, un Mundial, una Liga y dos Premiers.

Cesc Fábregas durante su etapa en el Arsenal / Instagram

Afrontó una nueva etapa, cambiando el balón por la pizarra, metiéndose de lleno en el 'universo' de los banquillos. Empezó, lógicamente, por 'abajo', al frente del equipo sub-19 durante unos pocos partidos, aunque rápidamente dio el salto al primer equipo. Pasó de ser el entrenador interino a ser el entrenador asistente de Osian Roberts en cuestión de un mes. Por cuestiones legales, de título, vaya, porque Cesc era la cara visible del proyecto. Y, desde hace unos días, ya es el entrenador 'oficial'.

Con Cesc Fàbregas, la media del equipo tiene tanto gol como la delantera / JAVI FERRANDIZ

UN AÑO INCREÍBLE... CON EL 'PREMIO' DEL ASCENSO

'Su' Como cerró una magnífica temporada en segundo lugar, por detrás del Parma, y con el colofón final de lograr un billete hacia la Serie A. 21 victorias, diez empates y siete derrotas, además de un balance goleador positivo - 58 a favor y 40 en contra -, con el 'pichichi' Patrick Cutrone, dan fe de ello.

Cesc Fàbregas, durante un entrenamiento / EFE

Eso sí, competir en la Serie A es otra cosa bien distinta. Y Cesc, que en ambición que se queda corto, está centrando todos sus esfuerzos en incorporar a futbolistas que puedan dar un salto de calidad a la plantilla. Y, por ahora, lo está logrando.

FICHAJES CON EXPERIENCIA Y RODAJE EN LA ÉLITE

Llegó Alberto Dossena, procedente del Cagliari, para reforzar una zaga que ya contaba con Goldaniga, Barba o Odenthal en el eje, e Ioannou o Sala en los carriles. Y Alberto Moreno, que fue el último en subirse al barco, con amplia experiencia en primera división y con bagaje en Europa.

Sumó al proyecto a un Pepe Reina que aportará veteranía, experiencia y buen rollo a una plantilla con poco rodaje en una liga de primer nivel. Y le 'dio' el mejor socio posible a Cutrone: Andrea Belotti. Muchísima experiencia en la Serie A y un goleador nato.

Quiere, sobre todo, incorporar a la que sería la joya de la corona: Raphael Varane. Su fichaje está encarado y firmará por dos temporadas, más una opcional, y dará ese salto de calidad que decíamos a un equipo que pinta muy bien, y que quiere plantarle cara a los grandes. Se habla, asimismo, de una posible llegada de Arthur... ¿Cómo será el año del Como en la Serie A?