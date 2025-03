Pedri: "No entiendo que nos hayan puesto el partido contra Osasuna el 27 de marzo"

Pedri ha dejado claro en una entrevista a 'RAC1' el malestar del vestuario del Barça con la fecha escogida para el partido aplazado ante Osasuna. Lo ha hecho de manera contundente: "La verdad es que es un poco raro que nos hayan puesto el partido contra Osasuna el 27 de marzo. No sabía que pondrían el partido en aquel día", empezó diciendo.

"No lo entiendo mucho porque el Madrid ya se quejó de que no se jugara con menos de 72 horas de descanso. Y bien, creo que LaLiga es verdad que no tenía muchas fechas para ponerlo, pero bueno, al no tener a estos dos jugadores [en referencia a Raphinha y Araujo] creo que nos perjudica un poco y a ver qué pasa".

De momento, La Liga no ha atendido a las peticiciones de Barcelona y Osasuna, que pedían jugar en mayo en el único hueco en el denso calendario del cuadro azulgrana, inmerso todavía en tres competiciones. De esta forma, si no prosperan los recursos de ambas entidades (que ya comentamos este lunes que iban a protestar formalmente), el próximo jueves 27 de marzo tendremos partido en Montjuïc.

Uno de los argumentos del Barça es la situación de Raphinya y Araujo. El brasileño, sin ir más lejos, tiene encuentro la madrugada del 25 al 26. Un Brasil-Argentina nada más y nada menos. Por su lado, el central charrúa se enfrenta con Bolivia el martes 25 a las 21:00.