Las opciones de Flick para suplir al lesionado Balde

La lesión muscular que sufrió Alejandro Balde en Butarque le apartará de los terrenos de juego al menos las próximas tres o cuatro semanas. Eso significa que Hansi Flick deberá buscar alternativas en el carril izquierdo para los partidos que restan en el mes de abril, entre ellos la final de Copa del Rey y la ida de semifinales de Champions League.

Naturalmente, el principal favorito para ocupar dicha demarcación es Gerard Martín. De menos a más en lo que va de curso, el ex del Cornellà acumula ya más de 31 partidos y un total de 1.106 minutos, rodaje suficiente como para poder depositar confianza en él. Además, su rendimiento en lo que va de 2025 está siendo más que notable. Tanto es así que Flick se va atreviendo cada vez más a concederle la titularidad de vez en cuando para que Balde pueda descansar. Gerard ya salió de inicio en los recientes envites ligueros ante Real Sociedad y Girona, logrando un gol y una asistencia respectivamente.

Parece claro que el lateral de 23 años será titular en los siguientes envites ante Dortmund y Celta. A partir de ahí, habrá que ver qué otras alternativas puede manejar el técnico en la izquierda. En el mejor de los casos, para dar descanso a Gerard por ejemplo en el partido contra el Mallorca antes de la final de Copa -de lo contrario, Martín acumularía cuatro partidos de golpe en solo 11 días-. Y, en el peor de los casos, Flick deberá tener un plan B si el ex del Cornellà no le ofrece seguridad en los próximos compromisos. Hasta ahora viene cumpliendo pero la ameanza en la final de Copa será nada más y nada menos que Rodrygo Goes.

'Comodín' Fort

La primera alternativa es la de Héctor Fort. El de Les Corts ya cumplió con nota en la izquierda con Xavi Hernández y este curso también ha jugado un par de partidos ahí, aunque es cierto que Hansi le prefiere en la derecha como alternativa al incombustible Jules Kounde. Sea como titular o como refresco de Gerard, todo indica que en las próximas semanas el canterano podrá tener protagonismo en la izquierda.

Otra solución de urgencia, más remota y más de carácter protector, puede ser la de Íñigo Martínez. El central encaja por ser zurdo y porque su solidez defensiva le convertiría, más que en un lateral, en un tercer central. Flick tiene disponibles a Cubarsí, Araujo y Eric, por lo que podría permitirse desplazar a Íñigo si lo considerara necesario. Dicha hipótesis no es la más natural pero podría ganar enteros en partidos señalados como la final de Copa o la ida de semifinales de Champions.