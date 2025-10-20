Ojeadores del Barça presentes en el Marsella-Le Havre

En una situación económica todavía lejana a ser ideal y con problemas constantes a nivel de Fair Play, desde las oficinas de Can Barça parecen tener clara una cosa: hay que adelantarse a los competidores para fichar hoy a los cracks del mañana.

En este sentido, una de las ligas que más talento exporta en los últimos años es la francesa y, consciente de ello, el FC Barcelona envió ojeadores a ver el Marsella - Le Havre.

La Ligue 1, una mina de talento

Lo cierto es que, si bien la Masia es la mejor cantera del mundo y no deja de nutrir al primer equipo, tener controladas a las jovenes promesas de otras ligas es 'cubrirse las espaldas' y una formula que ya ha funcionado en el pasado. Sin ir más lejos, este pasado verano el Barça volvió a ingresar dinero por Jean-Clair Todibo, a quien fichó por 1 M€ y por el cual ha terminado sacando un rédito económico cercano a los 20 M€.

Otros ejemplos pueden ser el fichaje de Samuel Umtiti procedente del Olympique de Lyon a cambio de 25 M€, pues pese a no ser una cara tan conocida en el verano de 2016, lo cierto es que su rendimiento antes de que aparecieran las lesiones fue espectacular. Por su parte, el eterno rival fichó de la liga francesa a dos piezas importantes de su centro del campo, Eduardo Camavinga y Aurelién Tchouaméni.

Umtiti, en un entrenamiento con el Barça / Agencias

Más fichajes que pueden cumplir la definición de 'adelantarse hoy a los competidores para fichar las promesas del mañana' sin necesariamente provenir de Francia son el caso de Pedri, fichado a Las Palmas por unos 5 M€ más variables, o la incorporación de Roony Bardghji este pasado verano.

Caras conocidas para el Barça y para LaLiga

En la victoria del Marsella por 6-2 ante Le Havre, los trabajadores del club pudieron ver en primera persona, más allá de jugadores prometedores como Paixao, a Mason Greenwood, ex del Getafe y del United, que anotó un espectacular póker. Pese a haber sido vinculado en el pasado con el Barça, lo cierto es que parece complicado que el club se lance en algún momento a por su fichaje, teniendo en cuenta las otras opciones en su posición y sus polémicas extradeportivas.

Pierre-Emerick Aubameyang brilla en el Marsella y en la selección a sus 36 años / EFE

Otra cara conocida en clave blaugrana era la del exjugador culer Pierre-Emerick Aubameyang, muy querido por la afición gracias a su gran rendimiento en los últimos seis meses de la temporada 21-22. Incluso, el gabonés dio una asistencia en el reciente triunfo marsellés.