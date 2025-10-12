Aubameyang: el '9' que nunca se fue

Pierre-Emerick Aubameyang es la pura definición de un '9'. Pasan las temporadas, pasan los años, pasa la vida, y el delantero gabonés sigue manteniendo intacto su olfato goleador. A sus 36 años, el exjugador del FC Barcelona continúa siendo un goleador eficaz, en quien puedes depositar toda tu confianza para el máximo nivel.

No estaba preparado Auba para abandonar definitivamente la competitividad del fútbol europeo y por este motivo su aventura en Oriente Próximo únicamente duró una campaña. Tras una temporada en el Al-Qadsiah de Arabia Saudí, el internacional con Gabón decidió regresar donde firmó uno de sus mejores cursos en el ámbito personal, el Olympique de Marsella.

Aubameyang redondeó la goleada en la segunda parte / Champions

Ambición y aspiración para regresar al fútbol de más nivel. Teniendo en cuenta su impecable historial, no le faltaron propuestas a Aubameyang que se decantó por volver a la que fue su casa. En su anterior etapa en el cuadro francés fue capaz de anotar 29 tantos y repartir 11 asistencias en 51 partidos, unas cifras que intentará repetir este curso.

Aunque el paso del tiempo evidencia algunas carencias físicas, todavía sustenta sus principales virtudes como delantero centro. Siempre bien situado dentro del área, mantiene una elevada eficacia de cara a portería. Hasta la fecha, ya ha sido capaz de anotar en cuatro ocasiones, además de dar tres asistencias, en siete partidos con el Marsella.

Aubameyang con la camiseta del OM / Indeksonline

Pero también hace historia con su selección. Este viernes completó un auténtico recital con el combinado nacional de Gambia para mantener intactas las opciones de su país de clasificarse para su primer Mundial. Es muy difícil que puedan lograr el billete para esta cita importante cita, pero aún hay esperanzas gracias a Aubamenyang.

Y es que el ex del Barça fue autor ni más ni menos de cuatro goles frente a Gambia. Aubameyang lideró por completo el ataque de Gabón y no perdonó nada de cara a puerta. Un póker histórico para seguir soñando con el Mundial y, en el terreno individual, para seguir demostrando que tiene mucha cuerda para rato a sus 36 años.

Anotó de cabeza, también al contraataque y con un espectacular derechazo. Con esta impresionante actuación, Aubameyang ya suma 39 goles en 83 partidos con Gabón. El único 'pero' llegó en los minutos finales cuando fue expulsado por doble amarilla. De esta manera, Auba no podrá ayudar a su selección para conseguir el milagro e ir al Mundial. Eso sí, es una evidencia que sigue siendo un 'killer' de primer nivel en estos momentos.