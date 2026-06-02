Marc Casadó y su novia Noa Brea, de escapada romántica en Formentera

Marc Casadó es uno de los jugadores de la plantilla del FC Barcelona que más siente los colores. Y así lo ha demostrado en las celebraciones del club durante estas dos últimas temporadas. El mediocentro catalán acudió en ambas ocasiones a Canaletas para celebrar los títulos con la afición, siendo un aficionado más por unas horas, algo que los seguidores del Barça valoraron muy positivamente.

Sin embargo, su nivel sobre el terreno de juego ha ido de más a menos. Ha disputado un total de 34 partidos en todas las competiciones, aunque solo ha salido de titular en 14 encuentros.

En su posición está Frenkie de Jong, que se ha consolidado en el puesto, pero también la irrupción de Marc Bernal y la vuelta de Gavi le han relegado a un segundo plano. Su futuro está en el aire y podría ser uno de los futbolistas que se marche del club en busca de más minutos.

Así están siendo las vacaciones de Marc Casadó

A pesar de no tener clara su continuidad en el Barça, Casadó está desconectando al máximo durante sus vacaciones de verano.

Lo está haciendo con su pareja, Noa Brea, con quien ha acudido a Formentera para disfrutar de unos días de sol y playa.

Mucho 'postureo' en Formentera / INSTAGRAM

Se ha podido saber gracias a Brea, ya que ha compartido algunas fotografías de su escapada romántica con el mediocentro catalán a través de su cuenta de Instagram.

Marc Casadó y Noa Brea, en moto de agua / Instagram

En las imágenes se puede ver cómo ambos están disfrutando al máximo de la isla, participando en algunos de los planes más típicos del destino: recorriendo sus aguas cristalinas en moto acuática, disfrutando de un paseo en barco y saboreando la gastronomía local.

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De hecho, junto a sus amigos, no han dudado en darse un buen homenaje degustando un par de arroces.