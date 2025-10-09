Joan Laporta: "Queremos que haya un acuerdo y volver a la UEFA"

El FC Barcelona, de la mano de su presidente Joan Laporta, está dando todos los pasos para volver a reconducir las relaciones con la UEFA, el máximo organismo del fútbol europeo, y acabar dejando de lado el proyecto de la Superliga. Así lo demuestra la aceptación del club catalán a un envite en Roma organizado por la EFC (European Football Clubs) -anteriormente conocida como ECA-, que preside Nasser Al-Khelaifi, también presidente del PSG, y Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA.

“Nos ha invitado Nasser, el presidente de la EFC. La hemos aceptado gentilmente, hay muy buena relación. Con el FC Barcelona estamos por la pacificación del fútbol europeo, queremos que haya un acuerdo y que volvamos a la UEFA. Es lo que quieren todos los clubes. Viniendo aquí queremos generar buenas sintonías y que se pueda generar este acuerdo. Se están portando muy bien, nos están respetando mucho. Tenemos que hacer todo lo necesario para llegar a un acuerdo. El Barça está en esta línea, era nuestro rol el de tender puentes; tanto con Nasser como con Ceferin”, explicó el presidente blaugrana en una entrevista concedida a 'El Chiringuito'.

Laporta sacó pecho de los recientes resultados económicos que, por segundo año consecutivo, cerró con resultados ordinarios positivos, en este caso, de 2 millones de euros. "Estamos muy satisfechos con los resultados económicos; si miramos de dónde veníamos y dónde estamos, creo que se ha hecho muy buen trabajo. Llevamos dos años con resultados ordinarios positivos, nos equilibra; también con un récord en patrocinio y merchandising… Además con un equipo competitivo que ha devuelto la alegría al barcelonismo", apuntaba en la citada entrevista.

Además, volvió a apoyar públicamente el trabajo de Hansi Flick desde el banquillo y el de Deco desde los despachos: "Estamos ilusionados, seguimos creyendo, por supuesto, en el equipo y en Hansi Flick. Deco hizo unas declaraciones muy acertadas diciendo que tenemos un equipo muy competitivo, pero si trabajamos duro. Los últimos dos resultados no han sido buenos, no hemos jugado como queríamos, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos muchos jugadores lesionados y que todavía está todo por ganar. Venimos de ganar tres títulos y no quieren que haya relajaciones, que exista la misma intensidad y espíritu. El año pasado demostramos tener mucha hambre, ganas de ganar, de jugar bien, de ser un equipo suficientemente preparado. Este año hay que mantener esta misma tensión”.

El regreso al Camp Nou y Lamine Yamal

El nuevo CEO del FC Barcelona, Manel Ríos, confirmó en una entrevista concedida a 'RAC 1' que el equipo volverá a disputar sus partidos como local en el Spotify Camp Nou cuando el Ajuntament de Barcelona conceda la licencia de segunda ocupación y puedan entrar 45.000 espectadores al Estadi. “La primera ocupación depende del Ajuntament, estamos haciendo todo lo requerido, es un proceso que respetamos. Estamos cerca, pero no podemos estar pendientes del permiso y a última hora decidir dónde jugamos. Estamos subsanando todo lo que se nos requiere: el campo está preparado. Cualquier persona que vaya al campo ya ve que es una realidad”, añadió, en esta línea, Laporta a 'El Chiringuito'.

Por último, el presidente de la entidad catalana también tuvo unas palabras hacia Lamine Yamal: “Lamine es un genio. Tenemos que arroparle, darle los mejores consejos, pero ya es mucho más maduro que un chico de su edad por lo que ha vivido. Esta fama le puede sobrepasar, pero lo lleva muy bien. Tiene 18 años, entrena cada día. Es disciplinado con la pubalgia y con lo que se le dice desde el club, sigue al detalle todo para que mejore. La forma de tratarle es ayudándole, se equivocará como todos, y quizá más, porque es muy joven. Es un chaval que se hace querer”, concluyó.