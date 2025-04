Un paso más hacia la Copa de Campeones

La victoria del Barça por 1-2 ante el Stuttgart devolvió al Juvenil a una Final Four de la Youth League. Sin embargo, la mentada Final Four no se celebrará hasta el 25 de abril y antes, los de Juliano Belletti se centrarán en confirmar su puesto en la Copa de Campeones.

Para ello el equipo debe ser campeón de su grupo de División de Honor y este domingo podrían conseguirlo. El equipo no depende de sí mismo para ganarlo esta semana, así que el objetivo está en seguir ganando y eso pasa por Mallorca, en casa del CD San Francisco este domingo 6 de abril a las 16:30 horas.

La combinación necesaria

Contando que el Barça de Belletti gane, el Juvenil garantizaría el campeonato con dos resultados favorables. Y el primero ya se dio, porque en la tarde del sábado 5 la Damm perdió en el campo del Girona y quedaría a 9 puntos del Barça a falta de tres jornadas, con el gol average perdido.

Por otro lado, el domingo a las 18:00 se disputa un Mallorca - Espanyol y, si hubiera empate, el Barça sería campeón.